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Черговий відбитий пенальті Луніна у відеоогляді матчу Кадіс – Ов'єдо

09:18 - Читать на русском
Черговий відбитий пенальті Луніна у відеоогляді матчу Кадіс – Ов'єдо
Кадіс – Ов'єдо – 2:0 / ФК Ов'єдо

Кадіс, в рамках 38-го туру Сегунди, на власному полі впевнено здолав Ов'єдо нашого Андрія Луніна. Дивіться відео голів та огляд матчу на "Футбол 24".

Іспанія, Сегунда, 38 тур

Кадіс – Ов'єдо – 2:0

Голи: Лосано, 44, 51

Нереалізований пенальті: Алекс, 12 (Кадіс)

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Вже на початку матчу лідер Сегунди Кадіс здобув право на пенальті у ворота Ов'єдо. Постріл Алекса з позначки впевнено парирував голкіпер збірної України Андрій Лунін, вкотре довівши свою майстерність у цьому компоненті. Згодом наш легіонер ще раз врятував свою команду, однак під завісу першого тайму гості все ж забили. Одразу по перерві андалусійці відзначились вдруге. Цей гол, як виявилось, став останнім у матчі.

Як наслідок, Кадіс набрав 66 очок і закріпився на першій сходинці турнірної таблиці другого за силою чемпіонату Іспанії, Ов'єдо з 44 очками залишився сімнадцятим.

Лунін парирував пенальті та здивував ще одним компонентом гри, але не врятував Ов'єдо від поразки лідеру Сегунди

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Теги
Відеоновини Іспанія Ов'єдо Ов'єдо Андрій Андрій Лунін Кадіс Кадіс
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