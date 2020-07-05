Лунин парировал пенальти и удивил еще одним компонентом игры, но не спас Овьедо от поражения лидеру Сегунды

Овьедо уступил Кадису в 38-м туре испанской Сегунды. Андрей Лунин отстоял весь матч в воротах астурийцев. Отчет об игре украинца читайте на "Футбол 24".

Испания, Сегунда, 38 тур

Кадис – Овьедо – 2:0

Голы: Лосано, 44, 51

Нереализованный пенальти: Алекс, 12

Удаление (не на поле): Бальде, 28

Лунин хорошо провел предыдущий матч: отыграл на ноль, получил хорошую оценку и помог своей команде подняться из зоны вылета. В этом туре Овьедо встречался с лидером Сегунды, но шансы на успех были – Кадис выдал безвыигрышную серию. Андрей традиционно вышел в стартовом составе своей команды.

Кадис владел инициативой и постепенно подбирался к воротам Лунина. Фаворит заработал пенальти за игру рукой от Техеро. Астурийцы горячо спорили, однако арбитр остался непреклонен. К счастью, в воротах Овьедо настоящий мастер отбивания 11-метровых. Лунин уверенно взял удар Алекса с отметки и сохранил ворота "сухими". Это уже пятый отраженный пенальти для украинца в ​​Испании.

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Игра шла в основном без моментов. Однако в середине тайма Лунину пришлось второй раз серьезно браться за дело. Кадис развернул перспективную атаку левым флангом, а Андрей вовремя вышел из ворот и сыграл на опережение. Через несколько минут Эспино попытался закинуть за воротник нашему голкиперу, но Лунин все контролировал.

И все же под занавес первого тайма Овьедо пропустил результативную атаку. Стоит признать – Кадис разыграл красиво. Эспино обыгрался с Переа, прорвался левым краем и прострелил в центр штрафной площади. Лунин не отреагировал на кросс, мяч долетел до Лосано, и тот спокойно переправил мяч в сетку. Кадис вышел вперед...

...а сразу после перерыва удвоил преимущество. На этот раз у хозяев прошла атака правым флангом. Оборона Овьедо сыграла просто ужасно – астурийцы без всякого давления от соперников не смогли укротить мяч и подарили его Лосано. Форвард Кадиса воспользовался сюрпризом и расстрелял Лунина вплотную. Без шансов.

Овьедо попытался что-то придумать, отыграться, но попытки были тщетны. Родри оказался перед воротами и пробил головой над перекладиной, Борха хотел забить прямым ударом со штрафного – идея провалилась. Попытку Гонсалеса заблокировали, Луисми не попал в створ.

Кадис тоже выбегал к воротам Лунина, однако не заставлял украинца вступать в игру. Матч завершился со счетом 2:0 в пользу хозяев. Кадис набрал 66 очков и закрепился на первом месте Сегунды. Овьедо с 44 очками остался на 17 месте – лишь лучшая разница голов удерживает астурийцев над зоной вылета.

Андрей Лунин сегодня не имел много работы. Парированный пенальти так и остался единственным сейвом украинца в матче. В моменте с первым пропущенным мог сыграть лучше, если бы прочитал эпизод. В моменте со вторым – оборона не оставила вариантов.

Кроме этого, понравилось, как Лунин выносил мяч от ворот – точно, осмысленно, не куда-нибудь, а на голову партнеров. Точность передач – 71%. Это при том, что Андрей почти не играл короткими пасами, а преимущественно закидывал на чужую половину. 15 из 22 его лонгболов нашли адресатов. Игра ногами на высшем уровне. Оценка от SofaScore – 6,6. Средняя в команде.

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