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Лунин эффектно потянул уже пятый пенальти в Испании – видео сейва

4 июля 23:16 - Читати українською
Лунин эффектно потянул уже пятый пенальти в Испании – видео сейва
Андрей Лунин / Getty images

Голкипер Овьедо Андрей Лунин в 38-м туре испанской Сегунды против Кадиса парировал пенальти.

Лунин уже традиционно вышел в стартовом составе своей команды и на 12-й минуте матча стал героем игрового эпизода.

Лунин парировал пенальти и удивил еще одним компонентом игры, но не спас Овьедо от поражения лидеру Сегунды

Партнер украинца опрометчиво сыграл рукой в собственной штрафной, за что рефери справедливо назначил пенальти. Приговор взялся исполнять Алекс Фернандес, но хавбек Кадиса не сумел перехитрить Лунина. Андрей блестяще вытащил удар из правого от себя угла.

Отметим, что это уже пятый отраженный пенальти для Лунина в Испании (два в составе Леганеса и три – в Овьедо), и это не считая серии 11-метровых.

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Видеоновости Главное Испания Овьедо Овьедо Андрей Андрей Лунин Сегунда Украинцы за рубежом
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