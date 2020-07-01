Овьедо – Мирандес: Лунин снова не пропустил, стал лучшим и отпраздновал мини-юбилей выходом из зоны вылета

Овьедо одолел Мирандес (1:0) в 37-м туре испанской Сегунды. Андрей Лунин отыграл весь поединок. Отчет о матче читайте на "Футбол 24".

Чемпионат Испании. Сегунда, 37 тур

Овьедо – Мирандес – 1:0

Гол: Ортуньйо, 41 (пен)

Матч и онлайн-трансляция Овьедо – Мирандес начался в 20:30 по киевскому времени. Астурийцы на момент начала игры разместились в зоне вылета и занимали 19-ю позицию, уступая Нумансии по дополнительным показателям. Мирандес, который сенсационно остановился в шаге от финала Кубка Испании 2019/20, находился на 11-м месте турнирной таблицы (49 пунктов) и сохраняет шансы на плей-офф за повышение в классе.

Андрей Лунин традиционно вышел с первых минут. Предыдущий матч получился для голкипера сборной Украины не слишком удачным – Овьедо проиграл конкуренту в борьбе за выживание, а Лунин получил необычно низкие оценки. Астурийцы выиграли лишь однажды в последних пяти матчах, а вот у Мирандеса немного лучше ситуация – 7 очков из 15 возможных.

Нумансия – Овьедо: Лунин проиграл матч за 6 очков, получил самую низкую оценку, но угодил фанам эмоциями

Уже на 4-й минуте поединка Лунин совершил первый сейв – украинец потянул мяч из-под перекладины после мощного дальнего удара Альваро Рея. Овьедо ответил попыткой Ибрагима Бальде, который эффектно развернулся и пробил с линии штрафной. Без проблем для кипера Мирандеса. Стандарт у ворот Лунина едва не привел к опасности. Санья сбрасывал на линию вратарской, но украинца подстраховал партнер, выбив мяч подальше. Вновь обострил ситуацию Альваро Рей, который вошел в штрафную Овьедо, но упал, запутавшись в собственных ногах. Активнее провел Мирандес первую треть тайма.

На 37-й минуте Мирандес упустил хороший шанс. Маркос де Соуза прорвался по левому флангу и мощно пробил – Лунин только взглядом провел мяч, который пролетел мимо створ. А вот на 40-й минуте Овьедо заработал пенальти. Бальде упал в штрафной гостей, а рефери назначил 11-метровый. Ортуньйо не без проблем, но все же переиграл Лимонеса – 1:0 в пользу Лунина и Ко. Именно при таком результате команды ушли на перерыв, хотя первая половина игры несколько затянулась из-за жуткого столкновения Рея и Техеро уже в компенсированное время.

Вторая 45-минутка, как и первый тайм, началась с атак гостей. Сначала Луисми в последний момент бросился под удар и заблокировал полет мяча, а затем уже Лунин совершил эффектный сейв. Андрей уверенно парировал мяч, летевший в нижний угол. Правда, едва не ошибся на выходе после подачи углового, но обошлось – арбитр зафиксировал фол в атаке. Через несколько минут голкипер сборной Украины размялся, легко забрав круглого в руки после слабого удара головой. Прошло еще 2 минуты – и снова Лунин уверенно действует после стандарта. Ударный отрезок для украинца.

Овьедо мог заработать и второй пенальти. Голкипер Мирандеса врезался в Бальде в собственной штрафной, отправив форварда в серьезный нокдаун. Впрочем, рефери решил не назначить еще один 11-метровый. В том же эпизоде ​​серьезную травму получил и сам вратарь гостей, который не смог оправиться. Лимонеса унесли с поля на носилках, зафиксировав шею, а вместо него вышел Рауль Лизоаин.

На 72-й минуте Овьедо откровенно повезло. После рикошета от защитника Лунин был бессилен, но мяч пролетел в сантиметрах от стойки. Подача с угла поля – кто-то из игроков Мирандеса зарядил выше метров с 7-ми! На 79-й гости снова могли забивать, но вместо удара по воротам нападающий Мирандеса неуклюже подставил ногу, а мяч покинул пределы поля. Лунин не выдержал и дал серьезного нагоняя партнерам, которые оставили соперника абсолютно одного.

Последние минуты поединка прогнозируемо прошли с преимуществом Мирандеса, но Овьедо выстоял. Подопечные Зиганды выгрызли крайне важную для себя победу и оторвались от зоны вылета на 3 пункта. Что касается Андрея Лунина, то голкипер сборной Украины провел 5-й "сухой" матч за астурийцев и стал одним из лучших, хотя и получил желтую на последних минутах за задержку времени. 7.7 от Sofa Score – высшая оценка среди всех игроков!

Лунин и немного везения дают Овьедо шанс на спасение

Поединок против Мирандеса был крайне важным для астурийцев – в случае поражения Овьедо погряз бы в зоне вылета. Победа была нужна, как воздух, – ее удалось добыть не в последнюю очередь благодаря Лунину. В первом тайме у вратаря сборной Украины не было много работы, он сделал лишь один сейв. А вот после перерыва игра перешла на половину поля Овьедо – здесь Лунин продемонстрировал все, на что способен.

Сразу заметим, что 21-летний Андрей не совершил чего-то необычного. Действительно героических сейвов в исполнении украинца не было, но в этот вечер он качественно сделал то, что от него требуется. Там, где было нужно, Лунин действовал надежно, а в некоторых эпизодах молодой украинец еще и раздавал на орехи защитникам, действия которых иногда оставляли желать лучшего. Безусловно, в определенных моментах астурийцам откровенно повезло, ведь мяч вполне мог оказаться в воротах Овьедо, но в этом также виноваты и футболисты Мирандеса. Точнее, нехватка мастерства у последних.

В итоге, в активе Лунина в матче с Мирандесом 4 сейва. Портал Sofa Score назвал голкипера сборной Украины лучшим игроком поединка, в котором наш футболист оформил мини-юбилей – 5-й поединок без пропущенных голов в футболке Овьедо.

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