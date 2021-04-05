Защитник "летучих мышей" Муктар Диакаби спровоцировал потасовку с игроком Кадиса Хуаном Калой, в которую оказались вовлечены обе команды. Игру даже прерывали, а команды покидали поле. В конце концов, после 24-минутной паузы матч возобновили и довели до логического завершения. Кадис одержал победу.

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Позже выяснилось, что причиной стали проявления расизма защитником хозяев. Об этом главный арбитр матча Меди Хименес сделал соответствующую запись в протоколе: "На 29-й минуте я прервал игру из стычки между игроками обеих команд. Игрок Валенсии Муктар Диакаби дословно сообщил мне: "Он назвал меня сраным нигером". Речь шла об игроке Кадиса Хуане Кале. Этот факт не был замечен ни одним из членов судейской бригады.

Через несколько секунд Валенсия решила покинуть поле. Матч был приостановлен, обе команды ушли в свои раздевалки. После нескольких минут делегат Валенсии Давид Рангель в присутствии делегата Кадиса Антонио Наварро Рейеса сообщил нам, что они решили заменить Муктара Диакаби и продолжить матч. Кроме того, было решено дать пятиминутную разминку обеим командам, чтобы избежать травм. Игра возобновилась спустя 24 минуты после ее остановки и с тех пор развивалась нормально".

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