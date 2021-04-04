Чемпионат Испании 2020/21, 29-й тур

Алавес – Сельта – 1:3

Голы: Лежен, 86 – Нолито, 8, Аспас, 15, Мина, 20

Удаление: Мурильо, 55 (Сельта) (вторая желтая)

Эльче – Бетис – начало в 17:15

Кадис – Валенсия – начало в 19:30

Сельта на выезде встречалась с Алавесом. За стартовые двадцать минут гостям удалось забить три мяча. Что интересно, к каждому из них приложился Аспас. Сначала это была ювелирная передача под удар Нолито, потом он реализовал выход один на один с голкипером, и в завершение мастерская диагональная на Мину, который забил в пустые ворота.

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В начале второго тайма Сельта осталась в меньшинстве из-за второй желтой Мурильо, но хозяевам все равно никак не удавалось выровнять игру. Они раз за разом атаковали, и только под занавес встречи один гол сумел отквитать Лежен. В конце концов, финальный свисток зафиксировал уверенную победу Сельты – 1:3.

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