Сельта за двадцать минут уничтожила Алавес – аутсайдер Ла Лиги не сумел отыграться даже в большинстве
В воскресенье в рамках 30-го тура испанской Ла Лиги Алавес в родных стенах уступил Сельте. Отчет о матче читайте на "Футбол 24".
Чемпионат Испании 2020/21, 29-й тур
Алавес – Сельта – 1:3
Голы: Лежен, 86 – Нолито, 8, Аспас, 15, Мина, 20
Удаление: Мурильо, 55 (Сельта) (вторая желтая)
Эльче – Бетис – начало в 17:15
Кадис – Валенсия – начало в 19:30
Сельта на выезде встречалась с Алавесом. За стартовые двадцать минут гостям удалось забить три мяча. Что интересно, к каждому из них приложился Аспас. Сначала это была ювелирная передача под удар Нолито, потом он реализовал выход один на один с голкипером, и в завершение мастерская диагональная на Мину, который забил в пустые ворота.
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В начале второго тайма Сельта осталась в меньшинстве из-за второй желтой Мурильо, но хозяевам все равно никак не удавалось выровнять игру. Они раз за разом атаковали, и только под занавес встречи один гол сумел отквитать Лежен. В конце концов, финальный свисток зафиксировал уверенную победу Сельты – 1:3.