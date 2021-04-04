Валенсия выступила с официальным заявлением насчет скандальной драки во время матча чемпионата Испании
22:57 - Читати українською
Защитник Валенсии Муктар Диакаби имел свои основания устроить схватку с игроком Кадиса Хуаном Калой.
14’ Хуан Кала
88’ Маркос Мауро
Кевин Гамейро 19’
14’ Хуан Кала
19’ Кевин Гамейро
88’ Маркос Мауро
Как сообщает официальный твиттер Валенсии, Диакаби стал жертвой расизма, и стало причиной такого поведения игрока.
Матч Ла Лиги прервали из-за массовой стычки игроков в центре поля
Отмечается, что хотя его одноклубники решили поддержать игрока и в знак солидарности покинули поле, защитник попросил их вернуться и доиграть матч до конца.
Напомним, инцидент произошел в первом тайме матча Кадис – Валенсия – Диакаби и Кала сцепились в центре поля, из-за чего игра была приостановлена.
Кадис вырвал три очка у Валенсии, Бетис упустил победу над Эльче, Сельта за двадцать минут уничтожила Алавес
Комментарии
0
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter