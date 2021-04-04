Защитник Валенсии Муктар Диакаби имел свои основания устроить схватку с игроком Кадиса Хуаном Калой.

Как сообщает официальный твиттер Валенсии, Диакаби стал жертвой расизма, и стало причиной такого поведения игрока.

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Отмечается, что хотя его одноклубники решили поддержать игрока и в знак солидарности покинули поле, защитник попросил их вернуться и доиграть матч до конца.

Напомним, инцидент произошел в первом тайме матча Кадис – Валенсия – Диакаби и Кала сцепились в центре поля, из-за чего игра была приостановлена.

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