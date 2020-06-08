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Кадири: Убежден, что лично не нравлюсь арбитру – в каждом матче его решения направлены против меня

21:33 10 Читати українською
Кадири: Убежден, что лично не нравлюсь арбитру – в каждом матче его решения направлены против меня
Абдул Мохаммед Кадири / ФК Динамо Киев

Полузащитник Динамо Мохаммед Кадири поделился эмоциями от победы над Александрией в матче 25-го тура УПЛ (5:1) и раскритиковал действия арбитра встречи Виталия Романова.

15’ Виталий Буяльский
20’ Назарий Русин
65’ Виталий Миколенко
81’ Карлос Де Пена
83’ Виталий Буяльский
 
Дмитрий Гречишкин 32’
Каспарс Дубра 56’
15’ Виталий Буяльский
20’ Назарий Русин
32’ Дмитрий Гречишкин
56’ Каспарс Дубра
65’ Виталий Миколенко
81’ Карлос Де Пена
83’ Виталий Буяльский

"Если честно, я не ожидал, что у нас получится так хорошо проявить себя, но нам это удалось – мы провели великолепный матч. На мой взгляд, если мы продолжим в том же духе, для команды это будет очень хорошо, нам всем это нужно, чтобы занять второе место в турнирной таблице.

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Центральный защитник – это не моя родной позиция, но мне приходилось на ней играть, правда, очень давно. Так что этот опыт для меня не новый. Хотя, как правило, я привык быть номером шесть, считаю, игра в защите для меня также полезна.

Что касается моего пенальти, я опубликовал это видео в фейсбуке и где только можно, чтобы хоть кто-то мог ответить, где там пенальти? Все, кто его видел, говорят, что пенальти там не было. Примечательно, что этот же судья (Виталий Романов – прим.)показал мне красную карточку в кубковом матче с Александрией в марте. Не знаю, почему я ему так не нравлюсь – все его решения направлены против меня", – цитирует Кадири официальный сайт Динамо.

Напомним, в последнем матче чемпионата Украины подопечные Михайличенко разгромили Александрию со счетом 5:1 и поднялись на третью строчку турнирной таблицы УПЛ. На 31-й минуте при счете 2:0 в пользу Динамо Кадири получил желтую карточку и "привез" в свои ворота пенальти, который уверенно реализовал Дмитрий Гречишкин.

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Динамо Киев Динамо Киев Абдул Мохаммед Кадири Абдул Мохаммед Кадири Виталий Романов Динамо Киев - Александрия Александрия Александрия
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