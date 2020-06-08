Кадири: Убежден, что лично не нравлюсь арбитру – в каждом матче его решения направлены против меня

Полузащитник Динамо Мохаммед Кадири поделился эмоциями от победы над Александрией в матче 25-го тура УПЛ (5:1) и раскритиковал действия арбитра встречи Виталия Романова.

"Если честно, я не ожидал, что у нас получится так хорошо проявить себя, но нам это удалось – мы провели великолепный матч. На мой взгляд, если мы продолжим в том же духе, для команды это будет очень хорошо, нам всем это нужно, чтобы занять второе место в турнирной таблице.

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Центральный защитник – это не моя родной позиция, но мне приходилось на ней играть, правда, очень давно. Так что этот опыт для меня не новый. Хотя, как правило, я привык быть номером шесть, считаю, игра в защите для меня также полезна.

Что касается моего пенальти, я опубликовал это видео в фейсбуке и где только можно, чтобы хоть кто-то мог ответить, где там пенальти? Все, кто его видел, говорят, что пенальти там не было. Примечательно, что этот же судья (Виталий Романов – прим.)показал мне красную карточку в кубковом матче с Александрией в марте. Не знаю, почему я ему так не нравлюсь – все его решения направлены против меня", – цитирует Кадири официальный сайт Динамо.

Напомним, в последнем матче чемпионата Украины подопечные Михайличенко разгромили Александрию со счетом 5:1 и поднялись на третью строчку турнирной таблицы УПЛ. На 31-й минуте при счете 2:0 в пользу Динамо Кадири получил желтую карточку и "привез" в свои ворота пенальти, который уверенно реализовал Дмитрий Гречишкин.

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