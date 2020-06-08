Миколенко раскрыл тайну празднования гола в ворота Александрии

Защитник Динамо и сборной Украины Виталий Миколенко поделился эмоциями после победы над Александрией в 25-м туре УПЛ (5:1).

"Что значит наше празднование гола? Мы с Шапаренко, Сухоручко, другими ребятами полюбили рыбалку и пообещали, что так отпразднуем свой первый свой гол.

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Был ли пенальти ключевым в матче? Я бы не сказал. Нужно было просто довести до логического завершения матч. Надо было забить 3-й мяч", – сказал Миколенко в комментарии программе "Профутбол".

Напомним, в последнем матче чемпионата Украины подопечные Михайличенко разгромили Александрию со счетом 5:1 и поднялись на третью строчку турнирной таблицы УПЛ. Третий гол в матче забил Виталий Миколенко.

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