toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
  1. Футбол 24
  2. Новости футбола
  3. Украина
ДИНАМО КИЕВ - АЛЕКСАНДРИЯ АНДРЕЙ ШЕВЧЕНКО УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ

Миколенко раскрыл тайну празднования гола в ворота Александрии

20:53 64 Читати українською
Миколенко раскрыл тайну празднования гола в ворота Александрии
Владимир Шепелев и Виталий Миколенко / ФК Динамо Киев

Защитник Динамо и сборной Украины Виталий Миколенко поделился эмоциями после победы над Александрией в 25-м туре УПЛ (5:1).

15’ Виталий Буяльский
20’ Назарий Русин
65’ Виталий Миколенко
81’ Карлос Де Пена
83’ Виталий Буяльский
 
Дмитрий Гречишкин 32’
Каспарс Дубра 56’
15’ Виталий Буяльский
20’ Назарий Русин
32’ Дмитрий Гречишкин
56’ Каспарс Дубра
65’ Виталий Миколенко
81’ Карлос Де Пена
83’ Виталий Буяльский

"Что значит наше празднование гола? Мы с Шапаренко, Сухоручко, другими ребятами полюбили рыбалку и пообещали, что так отпразднуем свой первый свой гол.

Цыганик выделил позицию в Динамо, которую могут усилить уже в ближайшее трансферное окно

Был ли пенальти ключевым в матче? Я бы не сказал. Нужно было просто довести до логического завершения матч. Надо было забить 3-й мяч", – сказал Миколенко в комментарии программе "Профутбол".

Напомним, в последнем матче чемпионата Украины подопечные Михайличенко разгромили Александрию со счетом 5:1 и поднялись на третью строчку турнирной таблицы УПЛ. Третий гол в матче забил Виталий Миколенко.

Динамо – Александрия: Цитаишвили и другие украинцы выдали шоу, 4-й дебютант, разные легионеры, матч года Михайличенко

blog_ava
Миколенко: За каждый свой гол в ворота Александрии прошу прощения у Панькива
00:15
894
Теги
Динамо Киев - Александрия Александрия Александрия Виталий Миколенко Виталий Миколенко Владимир Шепелев Владимир Шепелев Даниил Сухоручко Даниил Сухоручко Николай Шапаренко Николай Шапаренко
Комментарии - 0
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
23
час
:
49
мин
Саарбрюкен
21:45
Байер
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук