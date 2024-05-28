Колос заработает на трансфере Кирилла Фесюна в Шахтер 2,2 млн долларов, сообщает Игорь Бурбас в своем Telegram-канале.

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При этом донецкий клуб заплатит за игрока больше (сумма не указывается). Немалая часть – 30% от суммы продажи – достанется агентской компании, которая представляет интересы Фесюна. К слову, ранее СМИ неоднократно писали о договоренности между Колосом и Шахтером о трансфере Фесюна и даже называли сумму в 3 млн евро ("горняки" якобы выиграли конкуренцию у клубов АПЛ).

Напомним, Фесюн – воспитанник Ворсклы. В Колос перебрался в марте 2021-го. В текущем сезоне провел за ковалевцев 29 матчей во всех турнирах, в которых пропустил 31 гол (еще в 12 поединках отстоял "на ноль"). Его контракт с "хлеборобами" рассчитан до 30 июня 2026 года. Transfermarkt оценивает 21-летнего вратаря в 600 тысяч евро.

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