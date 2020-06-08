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Кадірі: Переконаний, що особисто не подобаюсь арбітру – у кожному матчі його рішення спрямовані проти мене

21:33 421 Читать на русском
Кадірі: Переконаний, що особисто не подобаюсь арбітру – у кожному матчі його рішення спрямовані проти мене
Абдул Мохаммед Кадірі / ФК Динамо Київ

Півзахисник Динамо Мохаммед Кадірі поділився емоціями від перемоги над Олександрією у матчі 25-го туру УПЛ (5:1) і розкритикував дії арбітра зустрічі Віталія Романова.

15’ Віталій Буяльський
20’ Назарій Русин
65’ Віталій Миколенко
81’ Карлос Де Пена
83’ Віталій Буяльський
 
Дмитро Гречишкін 32’
Каспарс Дубра 56’
15’ Віталій Буяльський
20’ Назарій Русин
32’ Дмитро Гречишкін
56’ Каспарс Дубра
65’ Віталій Миколенко
81’ Карлос Де Пена
83’ Віталій Буяльський

"Якщо чесно, я не очікував, що у нас вийде так добре проявити себе, але нам це вдалося – ми провели чудовий матч. На мій погляд, якщо ми продовжимо в тому ж дусі, для команди це буде дуже добре, нам всім це потрібно, щоб посісти друге місце у турнірній таблиці.

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Центральний захисник – це не моя рідна позиція, але мені вже доводилося на ній грати, правда, дуже давно. Так що цей досвід для мене не новий. Хоча, зазвичай, я звик бути номером шість, вважаю, гра в захисті для мене також корисна.

Що стосується мого пенальті, я опублікував це відео у фейсбуці і де тільки можна, щоб хоча б хтось міг відповісти, де там пенальті? Всі, хто його бачив, кажуть, що пенальті там не було. Примітно, що цей же суддя (Віталій Романов – прим.) показав мені червону картку у кубковому матчі з Олександрією у березні. Не знаю, чому я йому так не подобаюся – всі його рішення спрямовані проти мене", – цитує Кадірі офіційний сайт Динамо.

Нагадаємо, в останньому матчі чемпіонату України підопічні Михайличенка розгромили Олександрію з рахунком 5:1 і піднялись на третю сходинку турнірної таблиці УПЛ. На 31-й хвилині за рахунку 2:0 на користь Динамо Кадірі отримав жовту картку і "привіз" у свої ворота пенальті, який впевнено реалізував Дмитро Гречишкін.

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Динамо Динамо Абдул Мохаммед Кадірі Абдул Мохаммед Кадірі Віталій Романов Динамо - Олександрія Олександрія Олександрія
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