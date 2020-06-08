Півзахисник Динамо Мохаммед Кадірі поділився емоціями від перемоги над Олександрією у матчі 25-го туру УПЛ (5:1) і розкритикував дії арбітра зустрічі Віталія Романова.

"Якщо чесно, я не очікував, що у нас вийде так добре проявити себе, але нам це вдалося – ми провели чудовий матч. На мій погляд, якщо ми продовжимо в тому ж дусі, для команди це буде дуже добре, нам всім це потрібно, щоб посісти друге місце у турнірній таблиці.

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Центральний захисник – це не моя рідна позиція, але мені вже доводилося на ній грати, правда, дуже давно. Так що цей досвід для мене не новий. Хоча, зазвичай, я звик бути номером шість, вважаю, гра в захисті для мене також корисна.

Що стосується мого пенальті, я опублікував це відео у фейсбуці і де тільки можна, щоб хоча б хтось міг відповісти, де там пенальті? Всі, хто його бачив, кажуть, що пенальті там не було. Примітно, що цей же суддя (Віталій Романов – прим.) показав мені червону картку у кубковому матчі з Олександрією у березні. Не знаю, чому я йому так не подобаюся – всі його рішення спрямовані проти мене", – цитує Кадірі офіційний сайт Динамо.

Нагадаємо, в останньому матчі чемпіонату України підопічні Михайличенка розгромили Олександрію з рахунком 5:1 і піднялись на третю сходинку турнірної таблиці УПЛ. На 31-й хвилині за рахунку 2:0 на користь Динамо Кадірі отримав жовту картку і "привіз" у свої ворота пенальті, який впевнено реалізував Дмитро Гречишкін.

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