Барселона устроила еще ту клоунаду с увольнением, возвращением и еще одной отставкой Хави. В конце концов, он покинул свою должность. Сегодня состоялась встреча с клубом, где агенты тренера оформляли бумаги.

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По информации mundodeportivo, Хави, как и обещал, отказался от компенсации за досрочное расторжение контракта. Это сэкономит Барсе 11-12 миллионов евро. В то же время ассистенты тренера выплаты получат.

Следует понимать, что члены тренерского штаба всегда получают намного меньше, и для них увольнение может стать финансовой проблемой. Впрочем, на компенсации персоналу Барселона потратит намного меньшую сумму, и это не станет ударом для клубного бюджета.

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