Кадири: Еще не говорил с Хацкевичем о моей конкретной позиции на поле

Полузащитник Динамо Мохаммед Кадири после проигранного товарищеского матча с Колосом (1:3) поделился впечатлениями от предсезонной подготовки его команды.

"Я счастлив играть в Динамо. Меня очень тепло встретили здесь, в Украине. Партнеры по команде помогают быстрее адаптироваться.

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Я еще не разговаривал с Александром Хацкевичем о моей конкретной позиции на поле. Но никакой проблемы с этим не вижу. Могу сыграть как в полузащите, так и в обороне. Жду успешный сезон с Динамо", – цитирует Кадири FootballHub.

Напомним, 23-летний ганец перебрался в киевское Динамо из российского Арсенала, за который в прошлом сезоне Кадири провел 27 матчей, забив 2 гола и отдав 4 голевые передачи.

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