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Кадірі: Ще не говорив з Хацкевичем щодо моєї конкретної позиції на полі

20:36 282 Читать на русском
Кадірі: Ще не говорив з Хацкевичем щодо моєї конкретної позиції на полі
Мохаммед Кадірі / фото: ФК Динамо

Півзахисник Динамо Мохаммед Кадірі після програного товариського матчу з Колосом (1:3) поділився враженнями від передсезонної підготовки його команди.

"Я щасливий грати в Динамо. Мене дуже тепло зустріли тут, в Україні. Партнери по команді допомагають якнайшвидше адаптуватися.

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Я ще не мав розмови з Олександром Хацкевичем щодо моєї конкретної позиції на полі. Але жодної проблеми із цим не бачу. Можу зіграти як у півзахисті, так і в обороні. Очікую на успішний сезон із Динамо", – цитує Кадірі FootballHub.

Нагадаємо, 23-річний ганець перебрався в київське Динамо з російського Арсенала, за який у минулому сезоні Кадірі провів 27 матчів, забивши 2 голи і віддавши 4 гольові передачі.

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Теги
Динамо Динамо Олександр Хацкевич Олександр Хацкевич Абдул Мохаммед Кадірі Абдул Мохаммед Кадірі
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