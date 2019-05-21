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Кадар: Я бы не сказал, что провел хороший сезон

21 мая 18:41 49 Читати українською
Кадар: Я бы не сказал, что провел хороший сезон
Тамаш Кадар / фото: ФК Динамо

Защитник Динамо Тамаш Кадар оценил свою игру в текущем сезоне и рассказал о восстановлении после травмы.

"Я бы не сказал, что у меня позади хороший сезон. Помню свои худшие матчи, к тому же у меня была вирусная болезнь в течение этого сезона.

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У меня поврежден правый изгиб мышцы. Трудно сказать, сколько я пропущу, но по предварительным прогнозам – две-три недели. Все зависит от того, как мышца будет восстанавливаться.

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Сейчас я отправился в Венгрию, где буду восстанавливаться. Я разговаривал с представителями Динамо, сказал им, что хотел бы проходить реабилитацию дома", – цитирует Кадара Nemzetisport.hu.

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Динамо Киев Динамо Киев Тамаш Кадар Тамаш Кадар
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