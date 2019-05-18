Кадар не сыграет за Динамо в этом сезоне – известен срок восстановления футболиста

Защитник Динамо Тамаш Кадар не сможет выйти на поле в текущем сезоне.

Напомним, в 28 туре чемпионата Украины, где Динамо играло с Зарей, во время первого тайма Кадар столкнулся с соперником и получил повреждение. Игрок держался за заднюю поверхность бедра.

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Восстановление венгерского защитника продлится еще 3 недели, сообщил портал FootballHub в прямом эфире. Поэтому, защитник больше не сыграет в текущем сезоне за киевлян.

К слову, в текущем сезоне Кадар провел за Динамо 35 матчей во всех турнирах, где центральный защитник отдал 1 результативную передачу.

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