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Кадар: Мои партнеры говорили, что Динамо хотело подписать Петряка

21 мая 17:22 143 Читати українською
Кадар: Мои партнеры говорили, что Динамо хотело подписать Петряка
Иван Петряк / Fradi

Защитник Динамо Тамаш Кадар рассказал о встрече с Сергеем Ребровым и о заинтересованности киевлян в подписании Ивана Петряка.

"Я был на базе Динамо и направлялся в столовую, а Сергей Ребров с сыном выходили из спортзала. Мы пожали друг другу руки и долго разговаривали.

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Ребров мне рассказал, что прекрасно чувствует себя в Будапеште и в Ференцвароше, а также, по его мнению, отношение СМИ в Украине и Венгрии совсем разное. Так что у него все хорошо.

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Заинтересованность Динамо в Петряке? Мои одноклубники говорили об этом. Несколько моих партнеров говорили, что наши представители наблюдали за Петряком, а Динамо хотело подписать его", – цитирует Кадара Nemzetisport.hu.

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Динамо Киев Динамо Киев Тамаш Кадар Тамаш Кадар Иван Петряк Иван Петряк
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