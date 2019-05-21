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Кадар: Я би не сказав, що провів хороший сезон

18:41 235 Читать на русском
Кадар: Я би не сказав, що провів хороший сезон
Тамаш Кадар / фото: ФК Динамо

Захисник Динамо Тамаш Кадар оцінив свою гру в поточному сезоні і розповів про відновлення після травми.

"Я б не сказав, що у мене позаду хороший сезон. Пам'ятаю про свої найгірші матчі, до того ж у мене була вірусна хвороба протягом цього сезону.

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У мене пошкоджений правий вигин м'яза. Важко сказати, скільки я пропущу, але за попередніми прогнозами – два-три тижні. Все залежить від того, як м'яз буде відновлюватися.

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Зараз я поїхав в Угорщину, де буду відновлюватися. Я розмовляв з представниками Динамо, сказав їм, що волів би проходити реабілітацію вдома", – цитує Кадара Nemzetisport.hu.

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Динамо Динамо Тамаш Кадар Тамаш Кадар
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