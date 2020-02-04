Кадар имеет предложение от российского клуба, – Цыганык

Ведущий программы "ПроФутбол" Игорь Цыганык объяснил, почему Динамо перевело защитника Тамаша Кадара в дубль.

"Очень не люблю, когда других считают за идиотов, клоунов и людей, которые ничего не понимают. Произошло это на сборах в Турции. Кадар, когда ему сделали замечание во время теоретического занятия, начал агрессивно себя вести, рассказывать, что ничего не понимает, факать, еще что-то. Это было не персонально к Михайличенко, а так, как "в пустоту". Михайличенко после этого решил перевести его в дубль. Есть информация, что у Кадара есть приглашение от российского клуба, говорят, что это московское Динамо.

Кадар переведен в дубль Динамо

Кадар хочет покинуть Динамо Киев и стремится таким образом надавить на клуб. Скорее всего, что Кадар начал сам стимулировать эту ситуацию, демонстрируя свою невоспитанность. Человеку сделали замечание, а он начал не совсем адекватно реагировать. Вероятно, что сейчас идут определенные переговоры. Для того, чтобы уменьшить цену и ускорить процесс, Кадар и поступил таким образом. Сколько это будет продолжаться – неизвестно, но это положительный момент для Динамо. В команде давно пора навести дисциплину.

Еще со времен Семина некоторым игрокам позволяли больше, поэтому были проблемы в коллективе. Особенно это касается поблажек к иностранцам. Нечто похожее было с Родригесом – на сборы его не взяли, а сейчас отдали в Турцию. То, что Михайличенко не воспринимает такие неадекватные моменты – абсолютно правильно. В Динамо давно пора навести порядок. Честно говоря, Кадар просто "чудит".

Как поступит клуб в этой ситуации – непонятно. Возможно, Кадар сам поймет, что это неадекватное поведение, попросится и его вернут обратно. Возможно, его продадут. Но идти на уступки футболисту и говорить, что он может вести себя как хочет – нельзя. Особенно, учитывая ту форму, в которой Кадар выразил свое недовольство. Я где-то приветствую такое решение Михайличенко, который четко дал понять, что будет наводить порядок. Есть субординация, а главного тренера нужно слушать. Звезд не надо, пусть они тренируются в дубле", – рассказал Цыганык в эфире ЦиганикLIVE.

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