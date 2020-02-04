Кадар має пропозицію від російського клубу, – Циганик

Ведучий програми "ПроФутбол" Ігор Циганик пояснив, чому Динамо перевело захисника Тамаша Кадара у дубль.

"Дуже не люблю, коли інших мають за ідіотів, клоунів та людей, які нічого не розуміють. Сталося це на зборах у Туреччині. Кадар, коли йому зробили зауваження під час теоретичного заняття, почав агресивно поводитися, розказувати, що нічого не розуміє, факати, ще там щось. Це було не персонально до Михайличенка, а так, наче "в порожнину". Михайличенко після цього вирішив перевести його в дубль. Є інформація, що у Кадара є запрошення від російського клубу, кажуть, що це московське Динамо.

Кадар переведений у дубль Динамо

Кадар хоче залишити Динамо Київ і прагне таким чином натиснути на клуб. Швидше за все, що Кадар почав сам стимулювати цю ситуацію, демонструючи свою невихованість. Людині зробили зауваження, а він почав не зовсім адекватно реагувати. Ймовірно, що зараз ідуть певні перемовини. Для того, щоб зменшити ціну та пришвидшити процес, Кадар і повівся таким чином. Скільки це триватиме – невідомо, але це позитивний момент для Динамо. У команді давно пора навести дисципліну.

Ще з часів Сьоміна деяким гравцям дозволяли більше, через це були проблеми в колективі. Особливо це стосується поблажок до іноземців. Щось схоже було з Родрігесом – на збори його не взяли, а зараз віддали в Туреччину. Те, що Михайличенко не сприймає такі неадекватні моменти – абсолютно правильно. В Динамо давно пора навести лад. Чесно кажучи, Кадар просто "чудить".

Як вчинить клуб в цій ситуації – незрозуміло. Можливо, Кадар сам зрозуміє, що це неадекватна поведінка, попроситься і його повернуть назад. Можливо, його продадуть. Але йти на поступки футболісту і говорити, що він може поводитися, як хоче – не можна. Особливо, враховуючи ту форму, у якій Кадар висловив своє невдоволення. Я десь вітаю таке рішення Михайличенка, який чітко дав зрозуміти, що буде наводити лад. Є субординація, а головного тренера потрібно слухати. Зірок не треба, хай вони тренуються в дублі", – розповів Циганик у ефірі ЦиганикLIVE.

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