Кадар переведен в дубль Динамо

Защитник Динамо Тамаш Кадар продолжит свою подготовку ко второй части сезона вместе с молодежным составом киевлян.

Тренерский штаб "бело-синих" решил перевести венгра в дубль, информирует официальный сайт клуба.

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Уже сегодня (3 февраля) Кадар не занимался вместе с другими игроками основного состава. В первой команде Динамо его заменит 20-летний Александр Романчук. Пока неизвестно, почему Алексей Михайличенко и его ассистенты решили отправить легионера в дубль.

Напомним, Кадар присоединился к Динамо в феврале 2017 года. С тех пор венгр сыграл за киевлян 104 матча, в которых забил 1 гол и отдал 5 ассистов. Недавно появилась информация, что центрбек может продолжить карьеру в чемпионате Китая.

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