toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Украина
УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ АЛЕКСАНДР ЗИНЧЕНКО АНДРЕЙ ЛУНИН

Кадар переведен в дубль Динамо

21:52 329 Читати українською
Кадар переведен в дубль Динамо
Тамаш Кадар / Фото ФК Динамо

Защитник Динамо Тамаш Кадар продолжит свою подготовку ко второй части сезона вместе с молодежным составом киевлян.

Тренерский штаб "бело-синих" решил перевести венгра в дубль, информирует официальный сайт клуба.

Динамо может отпустить лучшего бомбардира команды U-21 в Черноморец

Уже сегодня (3 февраля) Кадар не занимался вместе с другими игроками основного состава. В первой команде Динамо его заменит 20-летний Александр Романчук. Пока неизвестно, почему Алексей Михайличенко и его ассистенты решили отправить легионера в дубль.

Напомним, Кадар присоединился к Динамо в феврале 2017 года. С тех пор венгр сыграл за киевлян 104 матча, в которых забил 1 гол и отдал 5 ассистов. Недавно появилась информация, что центрбек может продолжить карьеру в чемпионате Китая.

Із Динамо – на вихід: 6 гравців київського клубу, яким потрібно терміново рятувати свою кар'єру

blog_ava
"С ним все очень плохо": как испанские СМИ оценивают Лунина и Зозулю после первой очной битвы в Сегунде
20:36
943
Теги
Динамо Киев Динамо Киев Зимние сборы Тамаш Кадар Тамаш Кадар Алексей Михайличенко Алексей Михайличенко
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
19
час
:
56
мин
Айнтрахт Франкфурт
19:30
РБ Лейпциг
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук