"Достоин ли Качараба выступать в более престижном чемпионате, чем чешское первенство? В перспективе – да. Но пока Славия – это очень хороший вариант для защитника. Команда выступает в групповом раунде Лиги чемпионов, пробилась в плей-офф Лиги Европы.

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У Качарабы были предложения из Турции и России, но последний вариант мы даже не рассматривали. Надеемся, что своей игрой теперь уже на более высоком уровне Тарас привлечет к себе внимание тренеров национальной сборной Украины. Выступать там – его мечта", – цитирует Данченко Команда 1.

Недавно, Качараба перешел в пражскую Славию на правах аренды, контракт защитника принадлежат либерецкому Словану.

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