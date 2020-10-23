Вже шість років Україна та Росія перебувають у стані неоголошеної війни. Ми пройшли різні етапи – від втрати власних територій, гарячого обміну артилерійським і стрілецьким вогнем, до такого-сякого затишшя та маніакально-наївного пошуку "миру в очах Путіна" у виконанні президента Зеленського.

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Проте в усі періоди існувала когорта українських футболістів та спеціалістів, які шокували недоречним космополітизмом або вдаваним нерозумінням ситуації. Наша рубрика оновлюється орієнтовно раз у півроку, і щоразу ми змушені констатувати – список "годувальників сімей" поповнюється новими прізвищами.

Прем’єр-ліга

Після 11 турів РПЛ першу сходинку традиційно утримує Зеніт, хоча цього разу щільну конкуренцію йому намагаються нав’язати московські Спартак, ЦСКА і Локомотив. Центр оборони надалі боронить Ярослав Ракицький, який зіграв 8 матчів, а у тренерському штабі Сергія Сємака (також етнічного українця) залишається Анатолій Тимощук. Навідміну від чемпіонату, у Лізі чемпіонів газпромівський монстр зі старту отримав "по шапці" від порівняно скромного Брюгге (1:2).

Провал Ракицького і компанії у відеоогляді матчу Зеніт – Брюгге – 1:2

Статус "найбільш української" команди починає втрачати Урал. У липні керівництво клубу вказало на двері головному тренеру Дмитру Парфьонову, захиснику збірної України 90-х – початку 2000-х. "Ініціатива відправити Парфьонова у відставку йшла від мене. Команда програла три матчі, пропустила 9 м'ячів. Якщо команда не виконує поставлені перед нею завдання... Якби я був тренером, то сам би написав заяву про звільнення. При всій повазі до Хімок, команда Прем'єр-ліги не має права так грати у себе вдома, припускатися таких помилок! Після рестарту ми 8 голів пропустили зі стандартних положень. Ну що це таке?!" – лютував президент клубу Григорій Іванов. До слова, за три місяці після звільнення етнічний українець так і не підшукав нового місця роботи.

Без Парфьонова присів на банку 35-річний івано-франківець Ярослав Годзюр, який вважався безальтернативним голкіпером Урала останніх сезонів. Усе гаразд лише у Дениса Кулакова, який починаючи з 2015-го невтомно курсує правим флангом Єкатеринбурга. Гравцем основи вже можна назвати Ігоря Калініна, колишнього захисника Іллічівця та Зорі. Уродженець Керчі швиденько підмахнув собі паспорт чужої країни і проходить у всіх реєстрах під "триколором".

Величезну ганьбу довелося пережити Іванові Ордецю, захиснику московського Динамо. Команда, склад якої був у 15 разів дорожчим від скромного тбіліського Локомотива, програла у Грузії і вилетіла з Ліги Європи вже на стадії 2-го кваліфікаційного раунду. Це призвело до рішучих оргвисновків. Зараз головним тренером Ордеця став німець Сандро Шварц, до штабу якого увійшов… Андрій Воронін, 74 матчі і 8 голів за збірну України.

"Втомився чекати дзвінка із Києва", – пояснив власне рішення одесит. Тепер він регулярно бачитиметься зі своїм кумом Тимощуком. До слова, у складі москвичів виступає ще й Данило Лісовий, вихованець київського Динамо. Проте ми його виносимо за дужки – етнічний росіянин, все-таки…

Цікаву персону бачимо у менеджменті московського Спартака. Посаду комерційного директора вдруге обійняв Олександр Атаманенко, уродженець Донеччини, який до 2014-го працював генеральним директором Донбас Арени.

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Тим часом крутий поворот спостерігається у кар’єрі Ігоря Захаряка, який донедавна очолював друголіговий Сокіл із Саратова. Тепер колишній наставник краснопільського Явора і ФК Суми вигулькнув у тренерському штабі Краснодара – отримає серйозний досвід Ліги чемпіонів.

Ще двох українців бачимо у складі Уфи – передостанньої команди РПЛ. Уродженець Запоріжжя Олег Данченко, який раніше грав за Рубін, Єнісей та Анжи, а ще раніше – за донецький Шахтар, одеський Чорноморець і молодіжну збірну України, швидко освоївся у новій команді, виходить практично в кожному матчі. Чого не скажеш про Ахмеда Алібекова: замість київського Динамо чи нової оренди у Словані Ліберец із можливістю грати в ЛЄ, він протирає штани на банці російського аутсайдера. "Це вибір за сімейними обставинами, хочу бути ближче до своїх рідних із Дагестану", – виправдовувався Алібеков.

В основі ще одного аутсайдера – Тамбова – виходить Олександр Каплієнко, колишній захисник запорізького Металурга, Чорноморця і Металіста. А ось Артем Полярус, уродженець Олександрії, не захотів миритися із боротьбою за виживання у складі Хімок, і став гравцем грозненського Ахмата. Тепер він часто бачитиметься із Рамзаном Кадировим та його головорізами. Який "чудовий" кар’єрний стрибок!

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Вочевидь, вже недовго залишилось страждати Віталію Шпанюку, спецу із фізпідготовки, за плечима якого – робота у національній збірній України. Ротор на безнадійному останньому місці турнірної таблиці, "зливають" практично всім. Відставка тренерського штабу Хацкевича витає у повітрі.

ФНЛ

У другому за силою дивізіоні на хорошому рахунку перебуває уродженець Сніжного, що на Донеччині, Роман Пилипчук. Його пам’ятаємо за виступами в атаці донецького Металурга початку "нульових". Згодом він розпочав тренерську кар’єру, упродовж 2012-13 років очолював донецький Олімпік, а у 2016-му вигулькнув у московському Спартаку, де асистував і Алєнічєву, і Каррері. Зараз очолює спартаківський дубль і посідає проміжну 5-ту сходинку чемпіонату.

Трохи нижче, на 8-ій сходинці, розташувався московський Велес. З липня за цю команду виступає вінгер Богдан Коваленко, який свого часу пройшов вишкіл у Шахтарі, а згодом грав в Одесі. Компанію йому складає Володимир Грачов. Цей захисник народився в Авдіївці, пограв за Шахтар і збірну України U-19.

Вже традиційно люблять "хохлів" у СКА Хабаровськ. Практично щосезону тут виступає хтось із заробітчан. Зараз марку бренду підтримує Гліб Грачов, уродженець Попасної, який раніше "засвітився" у кам’янській Сталі та одеському Чорноморці. До слова, очолює команду Сергій Юран – етнічний українець із Луганська.

ПФЛ

Російська Друга ліга – це чотири дивізіони, розділені за географічним принципом. Перелопативши склади десятків команд, нам вдалося виявити лише двох українців – незвично мало, якщо порівнювати із попередніми замірами.

Отож, ворота Новосибірська – лідера четвертої групи – регулярно захищає 36-річний Микола Циган, своєрідна легенда тамтешньої трясовини. Ми вже писали про нього, нагадаємо ще раз: Циган – уродженець обласного Миколаєва не зіграв жодного матчу за рідний клуб, відгукнувшись у 2002-му на запрошення Аланії. У Владикавказі забронював за собою місце у воротах і провів там сім насичених років, ставши легендою команди. Потім були Шиннік, Спартак (Нальчик) і, зрештою, Сибір, де українець виступав з 2014-го. З часом Сибір вилетів у ПФЛ, проте Цигана запросили у першолігове московське Торпедо, де він затримався ненадовго і повернувся у звичний для себе регіон.

В одній групі із Циганом виступає Владислав Гевлич, екс-хавбек Севастополя і ФК Тернопіль. Нещодавно він переїхав із Калуги у клуб Лада – це Богом забуте місто Дімітровград. Нова команда Гевлича – аутсайдер четвертої групи ПФЛ.

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Ок, а хто ж залишився за бортом, окрім звільненого Дмитра Парфьонова? Клуб Армавір вже покинув українець конголезького походження Владіс-Емерсон Іллой-Айєт, який свого часу чимало пограв за донецький Олімпік. До слова, після переходу в Армавір він не приховував своїх мотивів: "Поїхав з України, щоб почуватися в достатку, а не зводити кінці з кінцями".

Зайвим у друголіговій Зірці із Пермі виявився Олексій Бабир. Відкритий любитель "русского мира" повернувся додому і зараз фігурує у складі Кримтеплиці.

У незручній позі перебуває Віталій Балашов. У серпні багаторічний вінгер Чорноморця, Говерли та Олімпіка несподівано підписав контракт із Тамбовом, а потім, зігравши кілька матчів, не менш несподівано розірвав угоду. Була інформація, що українець продовжить виступи у першоліговій Чайці із Піщанокопська, проте у заявці команди його прізвища досі немає.

Зрештою, перед розбитим коритом опинився півзахисник Станіслав Причиненко, який до окупації Криму подавав великі надії у складі Таврії. Останніми роками він належав першоліговій Балтиці. Зараз же опинився без клубу, без агента, зате з російським паспортом.

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