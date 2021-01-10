"Возможен ли трансфер Матвиенко в ближайшее время? Все будет зависеть от Шахтера. Мяч, как говорится, сейчас на половине поля президента донецкого клуба.

Матвиенко не покинет Шахтер свободным агентом – защитник сборной Украины заключил с "горняками" тайный контракт

Приглашений, звонков, запросов не просто много, а очень много. Но нужно, чтобы они устроили и донецкий клуб", – цитирует Данченко Команда 1.

В СМИ называли Арсенал и Наполи главными претендентами на 24-летнего украинца. В нынешнем сезоне чемпионата Украины Матвиенко провел 11 матчей, в которых отметился голом и ассистом.

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