"Чи гідний Качараба виступати у престижнішому чемпіонаті, ніж чеська першість? У перспективі – так. Але поки Славія – це дуже хороший варіант для захисника. Команда виступає в груповому раунді Ліги чемпіонів, пробилася в плей-офф Ліги Європи.

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У Качараби були пропозиції з Туреччини і Росії, але останній варіант ми навіть не розглядали. Сподіваємося, що своєю грою тепер вже на більш високому рівні Тарас приверне до себе увагу тренерів національної збірної України. Виступати там – його мрія", – цитує Данченка Команда 1.

Нещодавно, Качараба перейшов у празьку Славію на правах оренди, контракт захисника належать ліберецькому Словану.

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