Правительство Украины определился относительно проведения спортивных соревнований в связи со второй волной COVID-19.

Теперь болельщики смогут наслаждаться игрой любимых команд только по ТВ / Фото из открытых источников

Кабинет министров Украины сегодня, 13 октября, продлил действие адаптивного карантина до 31 декабря 2020 года.

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Отныне внутренние спортивные соревнования разрешены без присутствия зрителей, сообщает издание Украинская правда. Проведение международных турниров со зрителями допускается только при отдельном разрешении Министерства здравоохранения.

Напомним, ранее на футбольные матчи украинской Премьер-лиги, Первой и Второй лиг допускались болельщики в количестве 25% от вместимости стадиона, в зависимости от того, в какой зоне находился регион.

К слову, сегодня сборная Украины примет на НСК Олимпийский сборную Испании, а уже на следующей неделе стартует Лига чемпионов, в которой Динамо в первом туре сыграет домашний поединок с Ювентусом. Шахтер свой матч проведет на выезде в Мадриде.

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