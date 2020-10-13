Уряд України визначився щодо проведення спортивних змагань у зв'язку з другою хвилею COVID-19.

Відтепер уболівальники зможуть насолоджуватись грою улюблених команд лише по ТБ / Фото з відкритих джерел

Кабінет міністрів України сьогодні, 13 жовтня, продовжив дію адаптивного карантину до 31 грудня 2020 року.

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Відтепер внутрішні спортивні змагання дозволені без присутності глядачів, повідомляє видання Українська правда. Проведення міжнародних турнірів з глядачами допускається лише при окремому дозволі Міністерства охорони здоров'я.

Нагадаємо, раніше на футбольні матчі української Прем'єр-ліги, Першої та Другої ліг допускалися уболівальники у кількості 25% від місткості стадіону, залежно від того, в якій зоні знаходився регіон.

До слова, сьогодні збірна України прийматиме на НСК Олімпійський збірну Іспанії, а вже наступного тижня стартує Ліга чемпіонів, в якій Динамо у першому турі зіграє домашній поєдинок з Ювентусом. Шахтар свій матч проведе на виїзді у Мадриді.

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