Криштиану Роналду получил положительный результат теста на коронавирус в лагере сборной Португалии.

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Как сообщает A Bola, 35-летний игрок уже покинул расположение национальной команды. Его самочувствие в норме, никаких симптомов пока нет. Остальные футболисты сегодня утром, 13 октября, сдали повторные тесты – у всех отрицательные результаты. Соответственно, Фернанду Сантуш может рассчитывать на них в матче 4-го тура Лиги наций Португалия – Швеция.

К слову, обнаружена болезнь ставит под вопрос участие Криштиану Роналду в первом матче ЛЧ в этом сезоне против Динамо. Заметим, что этот поединок пройдет 20 октября на НСК Олимпийский.

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