Функционер французского клуба Флориан Морис предполагает, что до матча 1/16 финала Лиги Европы Михаил Мудрик может перейти в другой клуб и облегчить задачу Ренну.

"Мы должны хорошо подготовиться и быть в лучшем физическом, техническом и моральном состоянии.

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Мудрик – звезда этой команды, но у них есть другие интересные украинские игроки. Михаил хорошо играет перед воротами соперника, технически одаренный. Он будет игроком, на которого стоит обратить внимание, если только к тому времени он не перестанет быть игроком Шахтера", – цитирует Мориса L’Équipe.

Напомним, первая игра с Ренном состоится 16 февраля 2023 года, а ответный матч – 23 февраля. "Горняки" были несеяными во время жеребьевки, поэтому начнут дуэль домашним поединком.

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