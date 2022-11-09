Функціонер французького клубу Флоріан Моріс припускає, що до матчу 1/16 фіналу Ліги Європи Михайло Мудрик може перейти в інший клуб і полегшити завдання Ренну.

"Ми повинні добре підготуватися та бути у найкращому фізичному, технічному та моральному стані.

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Мудрик – зірка цієї команди, але у них є й інші цікаві українські гравці. Михайло добре грає перед воротами суперника, технічно обдарований. Він буде гравцем, на якого варто звернути увагу, якщо тільки до того часу він не перестане бути гравцем Шахтаря", – цитує Моріса L’Équipe.

Нагадаємо, перша гра з Ренном відбудеться 16 лютого 2023 року, а матч-відповідь – 23 лютого. "Гірники" були несіяними під час жеребкування, тому розпочнуть дуель домашнім поєдинком.

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