Результаты жеребьевки плей-офф Лиги Европы:

Барселона – Манчестер Юнайтед

Ювентус – Нант

Спортинг – Митьюлланд

Шахтер – Ренн

Аякс – Унион

Байер – Монако

Севилья – ПСВ

Зальцбург – Рома

Единственный представитель Украины в плей-офф ЛЕ Шахтер попытается отомстить Ренну за киевское Динамо. Французы, напомним, приложили руку к европейскому позору "бело-синих", дважды обыграв команду Луческу на групповом этапе. Барселона получила соперника уровня ЛЧ – Манчестер Юнайтед. Оба клуба находятся на стадии перестройки, однако звезд в их составах хватает. Это противостояние – украшение всего турнира.

В жеребьевке приняли участие 16 команд: 8 клубов, занявших второе место на групповом этапе Лиги Европы, были сеяными; еще 8 клубов, которые финишировали третьими в группах ЛЧ – несеянные.

Первые стыковые поединки запланированы на 16 февраля, ответные матчи – через неделю.

Триумфаторы стыковых матчей присоединятся к победителям групп Лиги Европы в 1/8 финала. Жеребьевка этой стадии состоится 24 февраля. Неудачники противостояний завершат свои выступления в еврокубках.

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