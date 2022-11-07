Результаты жеребьевки плей-офф Лиги Европы: Шахтер будет мстить за Динамо, Барселона против Манчестер Юнайтед
В швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка стыковых матчей Лиги Европы 2022/23. Шахтер узнал соперника.
Результаты жеребьевки плей-офф Лиги Европы:
Барселона – Манчестер Юнайтед
Ювентус – Нант
Спортинг – Митьюлланд
Шахтер – Ренн
Аякс – Унион
Байер – Монако
Севилья – ПСВ
Зальцбург – Рома
Единственный представитель Украины в плей-офф ЛЕ Шахтер попытается отомстить Ренну за киевское Динамо. Французы, напомним, приложили руку к европейскому позору "бело-синих", дважды обыграв команду Луческу на групповом этапе. Барселона получила соперника уровня ЛЧ – Манчестер Юнайтед. Оба клуба находятся на стадии перестройки, однако звезд в их составах хватает. Это противостояние – украшение всего турнира.
В жеребьевке приняли участие 16 команд: 8 клубов, занявших второе место на групповом этапе Лиги Европы, были сеяными; еще 8 клубов, которые финишировали третьими в группах ЛЧ – несеянные.
Первые стыковые поединки запланированы на 16 февраля, ответные матчи – через неделю.
Триумфаторы стыковых матчей присоединятся к победителям групп Лиги Европы в 1/8 финала. Жеребьевка этой стадии состоится 24 февраля. Неудачники противостояний завершат свои выступления в еврокубках.
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