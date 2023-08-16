"Сейчас может показаться, что я говорю это, потому что мы проиграли Арсеналу в Суперкубке Англии. Матчи продолжаются все дольше. Мы уже играем по 110 минут.

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Только представьте, что команда, которая тянула и тянула время, вдруг пропустила гол – будет иметь минут 15 для того, чтобы отыграться. Это правило на пользу таким командам. Они имеют шанс отыграться, хотя на протяжении всего матча тянули время. Это просто не имеет никакого смысла.

Это битва с ФИФА и УЕФА, в которой нам не выиграть, пока футболисты не скажут: "Мы не играем больше". А так - ничего не поделаешь. Чтобы игрок был здоровым, ему нужно сохранять свежесть. Конечно, футболисты будут играть. Сезон продолжается. Де Брюйне выбыл – придет другой. Куртуа выбыл – Реал подписал Кепу. Мы играем матчи по 110 минут. До Рождества мы сыграем не 38 матчей, а 43. Вам нужно еще больше игр? Национальные сборные имеют право играть, но нам нужно найти способ сделать так, чтобы было больше качества, а не количества", – цитирует наставника "горожан" COPE.

В матче за Суперкубок Англии между Манчестер Сити и Арсеналом ко второму тайму было добавлено 8 минут. "Канониры" сравняли счет на 11-й добавленной минуте, а затем выиграли в серии пенальти (4:1).

Манчестер Сити – Севилья: анонс матча за Суперкубок УЕФА