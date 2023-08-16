"Меня забавляет то, что мы говорим о травмах Манчестер Сити. Только на голкиперов и защитников потрачено более 500 миллионов. Не думаю, что им нужно жаловаться на травмы.

Гвардиола надеется на победу в Суперкубке УЕФА: "Кто знает, когда мы сыграем здесь в следующий раз?"

Гвардиола может жаловаться, что матчей много, но все об этом говорят. Кажется, нам нужно опустить глаза и сказать за все "аминь".

Сейчас нет ничего общего с другими играми, которые я играл против Гвардиолы как тренер. Это финал, и мы взволнованы и готовы победить их. Мы будем смелыми и попробуем усложнить жизнь Манчестер Сити. Посмотрим, что получится", – цитирует Мендилибара AS.

Напомним, что Севилья сыграет против Манчестер Сити за Суперкубок УЕФА в среду, 16 августа. Начало матча в 22:00 по киевскому времени.

Манчестер Сити – Севилья: анонс матча за Суперкубок УЕФА