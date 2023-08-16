"Они потратили 500 миллионов на голкиперов и защитников": коуч Севильи раскритиковал Гвардиолу за жалобы на травмы
Главный тренер Севильи Хосе Луис Мендилибар прокомментировал предстоящий матч против Манчестер Сити в Суперкубке УЕФА.
"Меня забавляет то, что мы говорим о травмах Манчестер Сити. Только на голкиперов и защитников потрачено более 500 миллионов. Не думаю, что им нужно жаловаться на травмы.
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Гвардиола может жаловаться, что матчей много, но все об этом говорят. Кажется, нам нужно опустить глаза и сказать за все "аминь".
Сейчас нет ничего общего с другими играми, которые я играл против Гвардиолы как тренер. Это финал, и мы взволнованы и готовы победить их. Мы будем смелыми и попробуем усложнить жизнь Манчестер Сити. Посмотрим, что получится", – цитирует Мендилибара AS.
Напомним, что Севилья сыграет против Манчестер Сити за Суперкубок УЕФА в среду, 16 августа. Начало матча в 22:00 по киевскому времени.