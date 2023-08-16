Битву за Суперкубок УЕФА раньше пытались поставить перед стартом топ-чемпионатов. Таким образом, событие как бы открывало европейский сезон – и это добавляло ему статусности и праздничности. Сейчас же футболисты едва не жалуются не необходимость выступать в этом "турнире", ведь в условиях жестких графиков и матчей по 120 минут он становится дополнительной нагрузкой.

В частности, об этом не так давно говорил Кевин Де Брюйне.

Можно лишь догадываться, что произойдет, если играть со слабой командой, которая все время затягивает время. Я думаю, что если мы сыграем с Севильей в среду и будем иметь 15-20 компенсированных минут, а потом снова сыграем в субботу, то это будет два тайма экстратаймов. Посмотрим, как оно пойдет, но это глупость.

Бельгиец жаловался о новых рекомендациях по компенсированному времени, а не о ненужности Суперкубка – но риторика показательна. Звёзды переживают за усталость, которая скажется на матчах в чемпионате. Очередным трофеем они не грезят.

Вообще, к Суперкубку УЕФА приклеили ярлык выставочной игры. Возможно, для победителей ЛЧ она таковой и является, но для клубов рангом ниже этот трофей имеет куда большее значение. Особенно же он важен для Севильи – андалусийцы потерпели пять подряд поражений из шести попыток, а единственный триумф произошел еще в 2006 году под руководством Хуанде Рамоса.

Победителям ЛЕ традиционно не дают шансов в битве за Суперкубок, хотя статистика говорит обратное – триумфаторы ЛЧ выиграли только 27 из 47 матчей. Впрочем, подавляющее большинство побед произошло еще во времена Кубка Кубков, а вот после появления УЕФА / ЛЕ андердоги победили всего в 4-х из 23-х поединков. Причем трижды это сделал Атлетико.

Манчестер Сити дебютирует в матчах за Суперкубок УЕФА, однако конкретно в противостоянии с Севильей у "горожан" идиллия. Они взяли верх во всех четырех встречах с нервионцами (суммарный счет – 12:3). Хосеп Гвардиола же брал этот трофей аж пять раз – дважды как футболист и трижды на посту тренера.

В защиту Севильи можно вспомнить о 16 победах испанских клубов в Суперкубке УЕФА – на семь больше, чем у англичан или итальянцев. Можно было бы парировать этот факт гражданством Пепа, но он считает себя каталонцем :)

Первый тур в Ла Лиге и АПЛ показал, что за короткое межсезонье Манчестер Сити и Севилья не претерпели существенных тактических изменений. Все их достоинства и недостатки остались на месте. Правда, трудно понять, можно ли найти какие-то недостатки у "синих".

Да, они уступили Арсеналу матч за Суперкубок Англии, но только вследствие пропущенного гола на 11-й компенсированной и провала серии пенальти. Сухой рисунок игры объяснялся чрезмерными перестраховками Пепа, однако все шло по его плану. До перерыва "канониров" нейтрализовали через стерильный контроль и работу с двумя опорниками, а после перестроились, насытили ослабленные зоны и должны были выигрывать 2:0.

В поединке с Бернли в АПЛ мы увидели привычный Манчестер Сити с привычным разгромом. Венсан Компани пытался остановить "горожан" персоналками в прессинге, но номер не прошел. Из-под давления выходили через передачи Эдерсона, за которые круто цеплялся Холанд – во втором тайме ему вообще начали создавать ситуации 1-в-1, ведь Эрлинг является супероружием против персональной опеки.

На мяче попробовали сразу несколько тактических моделей. До травмы Де Брюйне "синие" работали со смещениями фулбека Льюиса в опорную зону к Родри, с Бернарду и Ковачичем на флангах и с Альваресом в роли "десятки". После – с опусканиями Родри в оборону, игрой Бернарду и Ковачича в центре и работой Фодена и Альвареса в полуфлангах. Оборонялась же команда через владения.

Это много говорит о гибкости Манчестер Сити. Возможности для перестроек у Пепа почти безграничны – по ним не ударили ни уход Гюндогана с Марезом, ни проблемы с травматичностью Де Брюйне. Уязвимостей почти нет, однако по новому сезону выборка матчей слишком мала. Не факт, что уже в Суперкубке все будет так же хорошо.

Севилья несколько разгрузила свой состав от балласта. Из значительных потерь отметить можно разве что Иско и Теллеса – первый является гением, а второй создавал глубину на левом фланге обороны. Досадным можно назвать и уход юного Хиля, которого из аренды забрал Тоттенхэм, однако Брайан не успел стать ключевым футболистом. Как и Пап Гуйе, который не добавлял надежности в опорной зоне и уехал в Марсель (где уже вылетел из ЛЧ).

Ряд игроков вернули из аренды. Среди них – 27-летний левый вингер Идрисси, который провел шикарный сезон в Фейеноорде, и 31-летний центрхав Дилейни. В конце концов, Севилья выкупила центрбека Баде и подписала опорника Соу из Айнтрахта.

В провальном матче против Валенсии последний сыграл всего полчаса, а Баде еще и получил удаление в результате ляпа в обороне – впрочем, даже в предыдущем сезоне защитную линию Севильи трудно было назвать слишком надежной. Команда Хосе Луиса Мендилибара брала ЛЕ не обороной, а общей сухостью структуры, умноженной на десятки кроссов под замыкание Эн-Несири (кстати, он снова забил).

Наиболее важным компонентом в системе игры андалусийцев была интенсивность прессинга и единоборств. Поражение полушкольному составу Валенсии неприятно поразило именно отсутствием этого мендилибаровского темпа – без него Севилья становится обычным середняком Ла Лиги.

Вообще, возможность прогресса при Хосе Луисе является одной из главных интриг сезона, ведь он всегда был ретроградным коучем с простыми тактическими решениями, которому никогда не доверяли топовые команды. Матч за Суперкубок УЕФА потребует особого гейм-менеджмента – вот и посмотрим, на что способен Мендилибар при такой грозной оппозиции.

Кадровая ситуация

Список недоступных на Суперкубок УЕФА в Манчестер Сити довольно серьезный. Главная потеря – это, конечно же, Де Брюйне. Бельгийский волшебник пропустит от 3 до 4 месяцев из-за повреждения подколенного сухожилия.

Не полетел в Грецию и Диаш, который на прошлой неделе получил сотрясение. В лазарет загремел и Бернарду Силва. Под вопросом было участие Стоунза, однако Джон таки вернулся в общую группу.

Севилья не может рассчитывать на центрбеков Ньянзу и Маркао – они давно находились вне игры и близки к возвращению, но под Суперкубок восстановиться не удалось. Кроме того, дома остался Фернандо Режес – ключевой опорник "рохибланкос" в последний момент подхватил вирусную инфекцию, хотя еще есть мизерная вероятность прилета в Афины.

Ориентировочные составы на матч Манчестер Сити – Севилья

Манчестер Сити: Эдерсон – Льюис, Аканджи, Гвардиол, Аке – Родри – Фоден, Альварес, Ковачич, Грилиш – Холанд

Севилья: Буну – Навас, Баде, Гудель, Акунья – Соу, Ракитич – Окампос, Сусо, Ламела – Эн-Несири

Прогноз "Футбол 24" – 3:1

Команды подходят к поединку за Суперкубок в разном состоянии. Манчестер Сити на старте сезона доказал как отсутствие уязвимостей, так и готовность быстро адаптироваться к кадровым потерям. Даже без Де Брюйне "горожане" способны крушить соперников – хоть "автобусы", хоть коллективы со смелым прессингом. У Пепа найдется таткика под любой сценарий, а его подопечные готовы перестроиться во все возможные схемы.

Того же самого не скажешь о Хосе Луисе Мендилибаре. Его Севилья не может поразить неожиданной моделью игры. Все держится на интенсивном прессинге, жесткости в дуэлях и подачах на Эн-Несири – впрочем, интенсива мы еще не увидели, ключевые защитные игроки сидят в лазарете, а против Юсефа англичане имеют лучшую оборону в Европе.

Севилья, конечно же, даст бой. Манчестер Сити не будет просто, а "рохибланкос" умеют творить чудеса – впрочем, других аргументов в пользу подопечных Хосе Луиса Мендилибара нет. "Горожане" слишком сильны, поэтому ставим на их победу.

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