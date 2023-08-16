"Зараз може здатися, що я говорю це, тому що ми програли Арсеналу в Суперкубку Англії. Матчі тривають дедалі довше. Ми вже граємо по 110 хвилин.

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Тільки уявіть, що команда, яка тягла і тягнула час, раптом пропустила гол – матиме хвилин 15 для того, щоб відігратися. Це правило на користь таким командам. Вони мають шанс відігратися, хоча протягом усього матчу тягли час. Це просто не має жодного сенсу.

Це битва з ФІФА та УЄФА, в якій нам не виграти, поки футболісти не скажуть: "Ми не граємо більше". А так – нічого не вдієш. Щоб гравець був здоровим, йому потрібно зберігати свіжість. Звісно, футболісти гратимуть. Сезон продовжується. Де Брюйне вибув – прийде інший. Куртуа вибув – Реал підписав Кепу. Ми граємо матчі по 110 хвилин. До Різдва ми зіграємо не 38 матчів, а 43. Вам потрібно ще більше ігор? Національні збірні мають право грати, але нам потрібно знайти спосіб зробити так, щоб було більше якості, а не кількості", – цитує наставника "містян" COPE.

У матчі за Суперкубок Англії між Манчестер Сіті та Арсеналом до другого тайму було додано 8 хвилин. "Каноніри" зрівняли рахунок на 11-й доданій хвилині, а потім виграли у серії пенальті (4:1).

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