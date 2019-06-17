Ювентус заплатил Челси за Сарри 1 млн евро

Назначение Маурицио Сарри новым наставником Ювентуса обошлось туринцам в довольно символическую сумму.

Вчера Ювентус официально получил нового главного тренера – после ухода Массимилиано Аллегри команду возглавил Маурицио Сарри, который в сезоне 2018/19 работал главным тренером Челси и выиграл с лондонцами Лигу Европы.

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Несмотря на то, что у 60-летнего Сарри оставалось еще 2 года действующего контракта, "аристократы" отпустили итальянца за компенсацию, которая составила 1 млн евро, сообщает Tuttosport.

Заметим, что в соглашении тренера с Челси были прописаны отступные в размере 6 млн. Одной из причин возвращения Сарри в Италию называли его желание быть рядом со своими родителями.

К слову, контракт Сарри с Ювентусом рассчитан на 3 года. До перехода в Челси тренер работал в Эмполи и Наполи.

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