Кого Шахтар призначив головним тренером: Луїш Каштру, 33-й в історії, або Саррі з Португалії – це ризиковано і цікаво

Луїш Каштру змінив Віторію на Шахтар. Очевидне підвищення для тренера і продовження португальського курсу з бразильським акцентом для донецького клубу.

Каштру очолив Шахтар, вигравши боротьбу в усіх конкурентів, які були реальністю чи вигадкою у просторах європейських ЗМІ. Португальський тренер, який вже міняв Паулу Фонсеку, коли той ішов з Порту, але протримався тільки на 16 ігор (виграв 9, а програв 5). Наставник клубу з глибинки місцевої ліги – Віторія Гімараєш в житті не піднімалася вище 3-го місця Прімейри. Трейнадор, який в середньому затримувався у клубах лише на 1,26 року. З одного боку, великий ризик – 57-річний фахівець по суті ніколи по-справжньому не брався за виконання великих завдань.

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З іншого боку, всі бразильці (і навіть ті, що стали гравцями збірної України) розмовляють тільки португальською, тому тут не виникатиме мовного бар'єру. Плюс, подейкують, що призначення саме Каштру лобіював голова селекційної служби "гірників", його земляк Боту, який завідує трансферами. За свій єдиний сезон у Віторії новий тренер Шахтаря зумів вивести команду з Гімарайша на 5-е місце, що дає право грати у кваліфікації Ліги Європи – випередили Морейренсе лише завдяки додатковим показникам та отримали престижне звання "найкращих у Португалії з решти команд", куди не входять тріо грандів і Брага. Так-так, сеу Луїш приходить навіть не з четвертої сили тамтешнього чемпіонату, звідки підписували Фонсеку.

Статистика Каштру не вражає з жодного боку. Лише в Порту він набирав суттєво більше півтора очка за гру (1,75 в головній команді, 1,88 у молодіжці). З Віторією брав 1,56 очка в середньому за матч. Причому вдома збирали значно солідніший врожай – 2 проти 1,06 на виїзді. Для порівняння Фонсека набирав з Брагою 1,82 очка, з Пасуш Феррейра в перший сезон – 1,93, а з Порту – 1,95, піднявшись з Шахтарем до 2,37. Тож це, мабуть, останній для Каштру шанс вирватись на серйозний рівень. На початку 2019-го він недарма відхилив пропозицію Редінга з Чемпіоншипу, яка в рази перевищувала його зарплату в Гімарайші. Вміє зберігати лояльність до свого актуального клубу.

Улюблена схема 4-1-4-1, що трохи відрізняється від того, що було в Шахтарі з Луческу та Фонсекою після провалу в ЛЧ-2016. Грав останнім часом також і 4-3-3 та 4-4-2. Однак це лише зовнішній бік, який не показує всієї повноти картини. Більш знаково те, що на батьківщині його називають найцікавішим тренером чемпіонату Португалії останніх років, а його команди забивають ось такі командні голи, яким би поаплодували навіть Гвардіола та Саррі.

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Він збирав понад 20 тисяч глядачів на матчах команди, яка рідко тішить своїх вболівальників вагомими успіхами. Для нього все починається з м'яча, ним і закінчується. Набрати 4 очки в матчах з Порту, перемогти Спортінг, поступитись лише мінімально (2:3 і двічі по 0:1) Бенфіці – якщо добре придивитись, саме його Віторія не дала "драконам", колишнім одноклубникам, стати чемпіонами Португалії.

Навіть у ще скромніших Шавеші та Ріу Аве не відходив від своїх позицій. Володіння м'ячем, гра у дотик – аналогій з наставником Челсі Мауріціо Саррі не уникнути, пишуть португальські журналісти. Що ж, якщо Каштру з "гірниками" розбиватиме Динамо так само легко, як італієць з лондонцями в Лізі Європи, ніхто у клубі Ахметова проти не буде. Для самого фахівця команда такого багатія – взагалі унікальний досвід. Сеу Луїш ніколи не тренував за межами Португалії та не купував гравців дорожче, ніж за 3 мільйони євро.

"Ми працюємо над тим, що нам потрібно, кожен божий день. Колективна гра, постійний зв'язок між лініями є суттю нашої ідеології, яку ми ретельно тренуємо", – сказав якось португальський тренер. Каштру зізнається, що не практикує жорсткий підхід до гравців. Він дає їм свободу і хоче, щоб підопічні почувались впевнено. Вони знають, що найголовніше для свого тренера. Пас, прийом, дриблінг – не розкриватись занадто, тримати лінії без розривів, але у фінальній третині поля не боятися імпровізувати і діяти менш раціонально, ніж в інших двох зонах.

Також він проти того, щоб гравці занадто захоплювались егоїзмом, команда має залишатись колективом на полі. Це чудовий варіант для роботи з талановитою молоддю Шахтаря (напевно, кращий за Фонсеку), адже раніше Луїш досить непогано працював з академією та дублем Порту, дорісши до головного тренера. У його командах не було іншого шляху, як розвивати значно скромніших гравців і ставити їм максимально можливі завдання. Як мінімум кількох бразильців може виховати з прицілом на вигідний продаж у топ-чемпіонати.

Португальський футбол не дуже цікавий з точки зору популярності для ЗМІ, але він бере тактичним багатством, вважає Каштру. "Наша професія вимагає від нас йти значно далі, ніж просто тренування та ігри. Ми повинні думати над грою, дискутувати про неї з колегами, щоб краще розуміти суть. Кожен очікує новизни, але головна інновація – це осмислення, аналіз речей. Я кажу всім: спочатку йдіть на тренування, пробуйте, ставайте лідерами, працюйте, а вже потім говоріть".

Тренерський штаб Каштру в Шахтарі не зможе обійтися без його вірного солдата. Вітор Северіну хотів бути наставником ще тоді, коли грав у футбол. Вони зустрілись у навчальному центрі... Мадрида, щоб ніколи більше не розлучатися. Порту, Ріу Аве, Шавеш, Віторія і ось тепер Україна. На лаві під час матчів Луїш сидить між двома своїми помічниками, хоча це не так важливо – більшість часу цей тренер проводить стоячи. Поруч інший Вітор – Мартінш відповідає за аналіз суперників, зокрема, у форматі зображень і відео.

План тренувань та підготовки до матчів вибудовується у складний процес, де є місце для обміну думок та нових цікавих ідей від асистентів. Спочатку йде розбір відразу після гри, але потім кожен іде додому, після чого думки можуть розходитись. Те, що здавалося хорошим чи поганим у діях команди, може здаватись зовсім протилежним після перегляду матчу та обміну ідеями вже наступного дня. Емоції від перемоги чи поразки здатні замилювати око. Оцінка гри часто буває дуже різною. Для ширшого розуміння у штабі Каштру завжди є людина, яка сидить вище на трибунах та допомагає краще реагувати на події на полі.

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Северіну відзначає, що для гравців важлива кожна деталь, зокрема, при розборі стандартів суперника. Вони повинні бути готові до того, як рухаються та розігрують м'яч окремі опоненти. Гравцям подобається отримувати ці вказівки, однак з будь-якою подібною інформацією треба бути обережними, щоб твої підопічні не чекали лише одного визначеного варіанту розвитку подій і були готовими до будь-яких сюрпризів. Повинен бути баланс у всьому.

У свої 57 головний тренер Шахтаря все ще спраглий до знань та не соромиться самоаналізу. Він мало зважає на те, що пише преса, та ігнорує соцмережі. Його асистент Северіну жартує, що він навіть не чув, що таке Твіттер. "Хороший тренер навчить вас не лише грати у футбол, а й грати в життя", – кредо Каштру відображене в одній з цитат наводить на думку, що донецький клуб з його 33-м наставником в історії чекає дуже сміливий і цікавий експеримент, який не повинен минути безслідно для обох сторін.