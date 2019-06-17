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Ювентус заплатив Челсі за Саррі 1 млн євро

13:30 180 Читать на русском
Ювентус заплатив Челсі за Саррі 1 млн євро
Мауріціо Саррі / ФК Челсі

Призначення Мауріціо Саррі новим наставником Ювентуса обійшлося туринцям у доволі символічну суму.

Вчора Ювентус офіційно отримав нового головного тренера – після відходу Массіміліано Аллегрі команду очолив Мауріціо Саррі, який у сезоні 2018/19 працював головним тренером Челсі та виграв з лондонцями Лігу Європи.

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Попри те, що у 60-річного Саррі залишалось ще 2 роки чинного контракту, "аристократи" відпустили італійця за компенсацію, яка склала 1 млн євро, повідомляє Tuttosport.

Зауважимо, що в угоді тренера з Челсі були прописані відступні в розмірі 6 мільйонів. Однією з причин повернення Саррі в Італію називали його бажання бути поряд зі своїми батьками.

До слова, контракт Саррі з Ювентусом розрахований на 3 роки. До переходу в Челсі тренер працював у Емполі та Наполі.

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Челсі Челсі Італія Мауріціо Саррі Мауріціо Саррі Ювентус Ювентус
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