Ювентус заплатив Челсі за Саррі 1 млн євро

Призначення Мауріціо Саррі новим наставником Ювентуса обійшлося туринцям у доволі символічну суму.

Вчора Ювентус офіційно отримав нового головного тренера – після відходу Массіміліано Аллегрі команду очолив Мауріціо Саррі, який у сезоні 2018/19 працював головним тренером Челсі та виграв з лондонцями Лігу Європи.

Саррі офіційно покинув Челсі і очолив Ювентус

Попри те, що у 60-річного Саррі залишалось ще 2 роки чинного контракту, "аристократи" відпустили італійця за компенсацію, яка склала 1 млн євро, повідомляє Tuttosport.

Зауважимо, що в угоді тренера з Челсі були прописані відступні в розмірі 6 мільйонів. Однією з причин повернення Саррі в Італію називали його бажання бути поряд зі своїми батьками.

До слова, контракт Саррі з Ювентусом розрахований на 3 роки. До переходу в Челсі тренер працював у Емполі та Наполі.

Кого Шахтар призначив головним тренером: Луїш Каштру, 33-й в історії, або Саррі з Португалії – це ризиковано і цікаво