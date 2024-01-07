Филиппо Индзаги не скрывал своего плана на двухматчевую серию с Ювентусом. В Турине в рамках Кубка Италии Салернитана играла далеко не основным составом. Хотя там удалось открыть счет уже на первой минуте, для гостей все завершилось очень грустно. Итоговые 1:6 не нуждаются в лишних комментариях.

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Массимилиано Аллегри также использовал подход, который взял на вооружение его бывший подопечный. Правда, для наставника "бьянконери" это вынужденный ход – из-за засилья травм и дисквалификаций. Так что даже теоретически пропасть между командами стала уже не такой глубокой. По сути, это мы и увидели в первом тайме. Ювентус получше контролировал мяч, но более острые моменты создавал соперник.

Шанс открыть счет Салернитана имела уже на 6-й минуте. После банальной подачи Сими и Самбия могли замыкать. В конце концов бил француз, но Щенсны удалось спасти. Жуниор еще раз эффективно сходил в атаку в конце тайма. Именно он укротил дальнюю передачу от Дьёмбера – покатил на Чауна, ставшего ассистентом. Бить доверили Маджоре, а тот мастерски закрутил в дальний угол. Гости ушли на перерыв с преимуществом в счете.

Во втором тайме герой провинциальной команды привез проблемы. Маджоре, уже имея желтую карточку, грубо сфолил о Рабьо. Вторая желтая карточка для Джулио и почти целый тайм игры в большинстве для Ювентуса. Чтобы использовать численное преимущество, понадобилось десять минут. После прострела с фланга Влахович пробил так плохо, насколько можно представить. Однако после этого мяч отлетел к Илингу, о котором забыли на дальнем углу вратарской. Сэмюэл легко сравнял счет.

Сразу же Салернитана снова могла выйти вперед. Самбия накрутил двух соперников и отпасовал на Брадарича. Тот мощно зарядил издалека – Щенсны совершил красивый сейв. Через несколько минут у гостей была вторая попытка. Кандрева классно нашел Сими на дальней штанге, где он не смог переправить мяч в ворота.

Игра постепенно подходила к концу. Ювентус перешел на банальные навесы, и количество переросло в качество. Данилу забросил, а на линии вратарской даже никто не попытался навязать борьбу Влаховичу. Серб высоко выпрыгнул и переправил мяч в сетку. Волевая победа туринцев во второй раз подряд. Ювентус не пустил Интер в отрыв, у лидера всего два очка преимущества. Салернитана остается последней.

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