Філіппо Індзагі не приховував свого плану на двоматчеву серію з Ювентусом. У Турині в рамках Кубка Італії Салернітана грала далеко неосновним складом. Хоча там вдалося відкрити рахунок вже на першій хвилині, для гостей все завершилося дуже сумно. Підсумкові 1:6 не потребують зайвих коментарів.

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Массіміліано Аллегрі також використав підхід, який взяв на озброєння його колишній підопічний. Щоправда, для наставника "б'янконері" це вимушений хід – через засилля травм та дискваліфікацій. Тож навіть теоретично прірва між командами стала вже не такою глибокою. Власне, це ми і побачили у першому таймі. Ювентус трохи краще контролював м'яч, але гостріші моменти створював суперник.

Шанс відкрити рахунок Салернітана мала вже на 6-й хвилині. Після банальної подачі Сімі та Самбія могли замикати. Зрештою, бив француз, але Щенсни вдалося врятувати. Жуніор ще раз ефективно сходив в атаку наприкінці тайму. Саме він приборкав дальню передачу від Дьйомбера – покотив на Чауна, який став асистентом. Бити довірили Маджоре, а той майстерно закрутив у дальній кут. Гості пішли на перерву з перевагою в рахунку.

У другому таймі герой провінційної команди привіз проблеми. Маджоре, вже маючи жовту картку, грубо сфолив про Рабйо. Друга жовта картка для Джуліо і майже цілий тайм гри в більшості для Ювентуса. Щоб використати чисельну перевагу, знадобилося якихось десять хвилин. Після прострілу з флангу Влаховіч пробив настільки погано, наскільки можна уявити. Однак після цього м'яч відлетів до Ілінга, про якого забули на дальньому куті воротарського. Семюел легко зрівняв рахунок.

Відразу ж Салернітана знову могла вийти вперед. Самбія накрутив двох суперників і відпасував на Брадаріча. Той потужно зарядив здалеку – Щенсни здійснив красивий сейв. Через кілька хвилин у гостей була друга спроба. Кандрева класно знайшов Сімі на дальній стійці, де він не зумів переправити м'яч у ворота.

Гра поступово добігала кінця. Ювентус перейшов на банальні навіси, і кількість таки переросла в якість. Данілу закинув, а на лінії воротарського навіть ніхто не спробував нав'язати боротьбу Влаховічу. Серб високо вистрибнув і переправив м'яч у сітку. Вольова перемога туринців вдруге поспіль. Ювентус не пустив Інтер у відрив, лідер має лише два очки переваги. Салернітана залишається останньою.

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