Скоростное удаление дебютанта привело к разгрому Наполи в Турине, Лацио близок к возвращению в зону ЛЧ
В рамках программы дня в 19 туре итальянской Серии А было проведено несколько матчей. Отчет читайте на "Футбол 24".
Чемпионат Италии 2023/24, 19-й тур
Торино – Наполи – 3:0
Голы: Санабрия, 43, Влашич, 52, Бонджорно, 66
Удаление: Маццоки, 50 (Наполи)
Удинезе – Лацио – 1:2
Голы: Волос, 59 – Пеллегрини, 12, Весино, 76
Наполи потерпел крушение в Турине. Торино устроило чемпиону разгром, чему способствовало удаление Маццоки. Паскуале впервые вышел в футболке партенопейцев, заменив Зелински в перерыве – а уже через четыре минуты его подкат в колено был наказан красной карточкой. Маццоки стал первым с 1997 года футболистом неаполитанского клуба, удаленным в дебютном матче.
К этому моменту гости горели со счётом 0:1. Оставшись в меньшинстве, подопечные Вальтера Мадзарри пропустили ещё два гола., причем к 66-й минуте. Особенно успешным этот вечер стал для Сапаты, ведь он отдал два ассиста. В итоге Наполи проиграл со счётом 0:3, опустившись на девятую строчку и отстав от зоны ЛЧ на пять очков.
В параллельной встрече Лацио одолел Удинезе. Это уже третья подряд победа "орлов" – и благодаря ей команда приблизилась к топ-4 на расстояние трех зачетных баллов.
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