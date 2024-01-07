В рамках программы дня в 19 туре итальянской Серии А было проведено несколько матчей. Отчет читайте на "Футбол 24".

Чемпионат Италии 2023/24, 19-й тур

Торино – Наполи – 3:0

Голы: Санабрия, 43, Влашич, 52, Бонджорно, 66

Удаление: Маццоки, 50 (Наполи)

Удинезе – Лацио – 1:2

Голы: Волос, 59 – Пеллегрини, 12, Весино, 76

Наполи потерпел крушение в Турине. Торино устроило чемпиону разгром, чему способствовало удаление Маццоки. Паскуале впервые вышел в футболке партенопейцев, заменив Зелински в перерыве – а уже через четыре минуты его подкат в колено был наказан красной карточкой. Маццоки стал первым с 1997 года футболистом неаполитанского клуба, удаленным в дебютном матче.

К этому моменту гости горели со счётом 0:1. Оставшись в меньшинстве, подопечные Вальтера Мадзарри пропустили ещё два гола., причем к 66-й минуте. Особенно успешным этот вечер стал для Сапаты, ведь он отдал два ассиста. В итоге Наполи проиграл со счётом 0:3, опустившись на девятую строчку и отстав от зоны ЛЧ на пять очков.

В параллельной встрече Лацио одолел Удинезе. Это уже третья подряд победа "орлов" – и благодаря ей команда приблизилась к топ-4 на расстояние трех зачетных баллов.

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