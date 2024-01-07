Милан уверенно начал матч против Эмполи, забив два гола в стартовые полчаса. Уже на 14-й минуте счет открыл Лофтус-Чик, который отличился с передачи Леау. Таким образом, в нынешнем розыгрыше чемпионата аж два английских футболиста забили минимум два гола за "россонери" (вторым является Томори). Такого не случалось с сезона 1985/86.

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На 30-й гости заработали пенальти - его реализовал Жиру. 0:2 Оливье провел свой 10-й гол в текущем сезоне во всех турнирах. Француз забивает минимум 10 мячей в своем 14-м сезоне подряд. Ни один футболист в топ-5 лигах, начиная с сезона 2010/11, не смог выдать такую серию.

Эмполи так ничем и не ответил. Коваленко помочь команде не смог из-за повреждения, оставшись вне заявки. Милан же в конце встречи еще и вколотил третий гол - 19-летний Шака Траоре забил свой дебютный гол в Серии А (а пять дней назад он вообще впервые отличился за основу "дьяволов").

Милан набрал 39 очков, удержавшись в чемпионской гонке и закрепившись в зоне ЛЧ. Подопечные Стефано Пиоли идут третьими с 39 очками в активе – до первого места (Интера) не хватает девяти зачетных баллов, а до второго (Юве) не хватает четырех. Правда, туринцы свой матч еще не сыграли. Эмполи держится предпоследним, в двух пунктах от спасительной 17-й строчки.

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