Ювентус выкупил защитника Дженоа за 26 млн евро и сразу отдал его в аренду

Туринский Ювентус выкупил контракт аргентинского защитника Кристиана Ромеро.

Дженоа получила за 21-летнего защитника 26 миллионов евро. Ромеро заключил соглашение с Ювентусом на 5 лет.

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Правда, Ромеро не останется в Турине. Следующий сезон Кристиан проведет в составе Дженоа, выступая на правах аренды.

Ювентус пытался приобрести Ромеро еще во время зимнего трансферного окна, но тогда сделка сорвалась. В сезоне-2018/19 Ромеро провел 14 матчей в Серии А, в которых забил 1 мяч.

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