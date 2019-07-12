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Интер официально объявил о трансфере Бареллы

22:26 50 Читати українською
Интер официально объявил о трансфере Бареллы
Николо Барелла / фото из соцсетей

Полузащитник Кальяри Николо Барелла начнет сезон 2019/20 в новом клубе.

Миланский Интер согласовал с Кальяри условия годичной аренды 22-летнего хавбека. По окончании сезона 2019/20 "нерадзурри" обязательно должны выкупить контракт футболиста.

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Ранее сообщалось, что за аренду игрока будет заплачено 10 млн евро, а покупка обойдется миланскому клубу в 35 миллионов.

В прошлом сезоне Барелла провел за Кальяри 35 матчей в Серии А, в которых забил 1 гол и отдал 2 голевые передачи.

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