Ювентус выдвинул ультиматум Сарри – наставник может остаться без работы в ближайшее время

Главный тренер Ювентуса Маурицио Сарри рискует быть уволенным уже после следующих выходных.

Руководство Ювентуса недовольно последними результатами команды и всерьез размышляет об увольнении Марурицио Сарри, утверждает Calciomercato.

Ювентус не справился с Сассуоло, Шахов не спас Лечче, Милан одержал волевую победу над Пармой, Наполи потерял очки

Отмечается, что все зависит от поединка против Лацио – в случае неудачного результата Сарри будет уволен. В таком случае "старую синьору" возглавит тренер резервной команды Ламберто Дзаули.

Добавим, что Ювентус не может одержать победу уже в трех матчах подряд – туринцы уступили Милану (2:4) и расписали результативные ничьи с Аталантой (2:2) и Сассуоло (3:3).

Прийняв виклик Маліновського – ще один українець забиває в Серії А, затьмарює Рібері, стає лідером і доводить до відчаю