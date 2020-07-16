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Ювентус выдвинул ультиматум Сарри – наставник может остаться без работы в ближайшее время

20:22 - Читати українською
Ювентус выдвинул ультиматум Сарри – наставник может остаться без работы в ближайшее время
Маурицио Сарри / AS

Главный тренер Ювентуса Маурицио Сарри рискует быть уволенным уже после следующих выходных.

29’ Филип Джуричич
51’ Доменико Берарди
54’ Франческо Капуто
 
Данило 5’
Гонсало Игуаин 12’
Алекс Сандро 64’
5’ Данило
12’ Гонсало Игуаин
29’ Филип Джуричич
51’ Доменико Берарди
54’ Франческо Капуто
64’ Алекс Сандро

Руководство Ювентуса недовольно последними результатами команды и всерьез размышляет об увольнении Марурицио Сарри, утверждает Calciomercato.

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Отмечается, что все зависит от поединка против Лацио – в случае неудачного результата Сарри будет уволен. В таком случае "старую синьору" возглавит тренер резервной команды Ламберто Дзаули.

Добавим, что Ювентус не может одержать победу уже в трех матчах подряд – туринцы уступили Милану (2:4) и расписали результативные ничьи с Аталантой (2:2) и Сассуоло (3:3).

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Ювентус Ювентус Италия Маурицио Маурицио Сарри Сассуоло - Ювентус
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