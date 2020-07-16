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Ювентус не справился с Сассуоло, Шахов не спас Лечче, Милан одержал волевую победу над Пармой, Наполи потерял очки

01:13 - Читати українською
Ювентус не справился с Сассуоло, Шахов не спас Лечче, Милан одержал волевую победу над Пармой, Наполи потерял очки
Сассуоло – Ювентус – 3:3 / Faisal HQ

В рамках 33-го тура Серии А состоялось несколько матчей. Счет и отчет о них читайте на "Футбол 24".

Чемпионат Италии 2019/20, 33-й тур

Милан – Парма – 3:1

Голы: Кессье, 55, Романьоли, 59, Чалханоглу, 77 – Куртич, 44

Болонья – Наполи – 1:1

Голы: Барроу, 81 – Манолас, 7

Сампдория – Кальяри – 3:0

Голы: Габьядини, 8, Бонаццоли, 41, 54

Сассуоло – Ювентус – 3:3

Голы: Джуричич, 29, Берарди, 51, Капуто, 54 – Данило, 5, Игуаин, 12, Сандро, 64

Удинезе – Лацио – 0:0

Рома – Верона – 2:1

Голы: Верету, 10 (пен), Джеко, 45+4 – Пессина, 47

Лечче – Фиорентина – 0:3

Голы: Шахов, 88 – Кьеза, 6, Геззаль, 38, Кутроне, 40

Милан на Сан-Сиро принимал Парму. Еще до перерыва "росонерри" могли открывать счет. На 21-й минуте Романьоли откликнулся на навес с углового и пробил головой, но мяч попал в левую стойку. Чуть позже, на 22-й, арбитр не засчитал взятие ворот Бонавентурой из-за офсайда. А под занавес тайма еще и Ибрагимович в касание пробил из пределов штрафной, однако мяч пролетел мимо ворот. Парма наказала хозяев за расточительность еще в компенсированное время. Грасси мастерски отдал под удар Куртичу, который ворвался в штрафную и мгновенно пробил в правый нижний угол.

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Сразу после перерыва "росонерри" отыгрались. На 55-й Кессье, с дальней дистанции, шедеврально выстрелил в правую девятку – без шансов для голкипера. А на 59-й Романьоли вывел Милан вперед. Он головой замкнул навес Чалханоглу со штрафного. После этого, на 77-й, надежды Пармы хотя бы на ничью разрушил Чалханоглу, который получил точную передачу от Бонавентуры и низом пробил в нижний левый угол. Это была победа.

Наполи на выезде встречался с Болоньей. Уже на седьмой минуте гости открыли счет. Это Манолас в прыжке пробил головой после навеса с углового. На 22-й неаполитанцы имели еще одну возможность забить. Лосано ворвался в штрафную и нанес мощный удар под перекладину, но голкипер спас ворота своей команды. Хозяевам в первой половине встречи создать опасных моментов не удалось.

Во втором тайме ситуация несколько изменилась – Болонья стала больше бить по воротам. На 67-й Паласио таки смог забить, но после просмотра VAR на предмет офсайда гол был отменен. Это не смутило их и на 81-й Барроу таки сравнял счет. Он принял точную передачу от Сориано, нашел свободное пространство между двумя защитниками и пробил в левый угол. Финальный свисток зафиксировал ничью – 1:1.

Сампдория сошлась в поединке с Кальяри. Хозяева сумели оформить себе комфортное преимущество еще до конца первой половины встречи. На 7-й минуте Габьядини, в штрафной, головой замкнул навес Янкто. Под занавес тайма преимущество закрепил Бонаццоли. Он с дальней дистанции нанес мастерский удар низом точно под правую стойку.

Во втором тайме Бонаццоли и Янкто повторили свой дуэт – Янкто издалека навесил в штрафную, а Бонаццоли в падении замкнул на дальней штанге – 3:0! Игроки Кальяри пытались отквитать хотя бы один гол, но до конца матча нанесли лишь два удара в створ ворот – их с легкостью взял голкипер.

Ювентус приехал в гости к Сассуоло. Уже на 5-й минуте гости открыли счет. Это Данило, с линии штрафной пробил по центру ворот – голкиперу не хватило считанных сантиметров, чтобы взять этот удар. На 12-й преимущество закрепил Игуаин. Он вышел один на один с вратарем и легко его перебросил. До перерыва хозяевам удалось отквитать один гол. Джуричич подхватил мяч после суеты в штрафной и мгновенно направил его в правую девятку.

После перерыва хозяева сумели отыграться и даже выйти вперед. На 51-й Берарди мастерски закрутил со штрафного в правую девятку, и сразу на 54-й Капуто замкнул дальнюю штангу – 3:2. Ювентус стремился сравнять вскоре им это удалось. Бентанкур навесил с углового в штрафную, где Алекс Сандро головой замкнул. Больше опасных моментов в матче не произошло.

Удинезе принимал Лацио. Первая половина встречи была очень скучной. Был лишь один опасный момент на 30-й, когда Бекао, из района одиннадцатиметровой отметки, пробил в правый угол ворот – голкипер не без проблем взял мяч. Во втором тайме ситуация на поле не изменилась – было всего несколько ударов, и только четыре из них в створ ворот. На 53-й Лазанья мог вывести "орлов" вперед, однако с его ударом в правый нижний угол ворот справился Томас Стракоша. Финальный свисток зафиксировал безголевую ничью.

Верона на выезде встречалась с Ромой. На 10-й минуте за фол в штрафной арбитр назначил одиннадцатиметровый в ворота Вероны. Его реализовал Верету – голкиперу на удалось угадать угол, в который был направлен удар. Под занавес тайма преимущество закрепил Джеко. Он получил ювелирный навес в штрафную от Спинаццолы и головой замкнул. После перерыва гости смогли уменьшить отставание на один гол. Это Дзакканьи прострелил в штрафную, где Пессина добил. После этого у "волков" было множество возможностей увеличить преимущество, но они ими не воспользовались.

Лечче, который находится в зоне вылета принимал Фиорентину. "Фиалки" обеспечили себе комфортное преимущество в счете еще до конца первого тайма. На 6-й минуте Кьеза открылся для разрезной в штрафной соперника и в касание пробил под перекладину. А на 38-й минуте Геззаль со стандарта пробил в правую девятку. Закрепил преимущество Кутроне на 40-й. Он вышел один на один с голкипером и низом нанес удар в правый угол ворот.

После перерыва ситуация на поле не изменилась – контроль мяча был за гостями. На 72-й Фабио Ливерани бросил в бой Шахова. А на 88-й Евгений сумел отличиться голом престижа. Он замкнул прострел Веры в штрафную ударом в касание в правый угол. Это был единственный заслуживающий внимания момент во второй половине встречи.

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