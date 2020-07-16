toggle menu
Результати
Турніри
Новини
  1. Футбол 24
  2. Новини футболу
  3. Італія
ДИНАМО - ЗОРЯ УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ ПЕРША ЛІГА ДЕСНА - ОЛЕКСАНДРІЯ

Ювентус висунув ультиматум Саррі – наставник може залишитись без роботи найближчим часом

20:18 - Читать на русском
Ювентус висунув ультиматум Саррі – наставник може залишитись без роботи найближчим часом
Мауріціо Саррі / AS

Головний тренер Ювентуса Мауріціо Саррі ризикує бути звільненим вже після наступних вихідних.

29’ Філіп Джурічіч
51’ Доменіко Берарді
54’ Франческо Капуто
 
Даніло 5’
Гонсало Ігуаїн 12’
Алекс Сандро 64’
5’ Даніло
12’ Гонсало Ігуаїн
29’ Філіп Джурічіч
51’ Доменіко Берарді
54’ Франческо Капуто
64’ Алекс Сандро

Керівництво Ювентуса незадоволене останніми результатами команди та всерйоз роздумує щодо звільнення Маруріціо Саррі, стверджує Calciomercato.

Ювентус не впорався із Сассуоло, Шахов не врятував Лечче, Мілан здобув вольову перемогу над Пармою, Наполі втратив очки

Зазначається, що все залежить від поєдинку проти Лаціо – у випадку невдалого результату Саррі буде звільнений. В такому випадку "стару синьйору" очолить тренер резервної команди Ламберто Дзаулі.

Додамо, що Ювентус не може здобути перемогу вже у трьох матчах поспіль – туринці поступились Мілану (2:4) та розписали результативні нічиї з Аталантою (2:2) та Сассуоло (3:3).

Прийняв виклик Маліновського – ще один українець забиває в Серії А, затьмарює Рібері, стає лідером і доводить до відчаю

blog_ava
Динамо – Зоря: де дивитися матч УПЛ
17:20
18477
Теги
Ювентус Ювентус Італія Мауріціо Мауріціо Саррі Сассуоло - Ювентус
Коментарі - 0
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
26
хв
Барселона
22:00
Осасуна
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук