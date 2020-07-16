Ювентус висунув ультиматум Саррі – наставник може залишитись без роботи найближчим часом

Головний тренер Ювентуса Мауріціо Саррі ризикує бути звільненим вже після наступних вихідних.

Керівництво Ювентуса незадоволене останніми результатами команди та всерйоз роздумує щодо звільнення Маруріціо Саррі, стверджує Calciomercato.

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Зазначається, що все залежить від поєдинку проти Лаціо – у випадку невдалого результату Саррі буде звільнений. В такому випадку "стару синьйору" очолить тренер резервної команди Ламберто Дзаулі.

Додамо, що Ювентус не може здобути перемогу вже у трьох матчах поспіль – туринці поступились Мілану (2:4) та розписали результативні нічиї з Аталантою (2:2) та Сассуоло (3:3).

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