Прийняв виклик Маліновського – ще один українець забиває в Серії А, затьмарює Рібері, стає лідером і доводить до відчаю

Євген Шахов відзначився голом у матчі 33 туру Серії А Лечче – Фіорентина. Це перший гол 29-річного півзахисника збірної України в чемпіонаті Італії.

Маліновський надихає. Два дні поспіль футболісти збірної України забивали на полях Італії. Спочатку Руслан відзначився 8-м взяттям воріт за Аталанту в поточному сезоні. А напередодні ввечері Шахов став лише 6-м українцем в історії Кальчо, який відзначився забитим м'ячем на Апеннінах. Безумовним лідером тут є Андрій Шевченко, який наколотив 175 голів. За ним йде Олександр Заваров (13), але легенда Динамо не може почуватися в безпеці – Маліновський відстає на 5 м'ячів. Євген же може наразі цілити у досягнення Олексія Михайличенка та Сергія Ателькіна, в яких 4 та 3 влучання відповідно.

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При цьому Шахов вийшов на чисте 5-е місце за досвідом виступів на полях Італії. Екс-дніпрянин провів уже 21 матч, за цей час відіграв 910 хвилин (у середньому 43 за гру), а його 11-й удар виявився результативним. Український півзахисник, який перебрався у Серію А з першості Греції, взяв приклад з Маліновського. Руслан уже 4 рази забивав після виходу на заміну, зокрема у зустрічі проти флорентійців. Для Шахова матчі з Фіорентиною стають фірмовим знаком. У першому колі він оформив переможний асист, зараз підсолодив пілюлю поразки, давши надію на прогрес у майбутньому.

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Йому є за що боротися. Головний тренер Лечче Фабіо Ліверані похвалив українця, знайшовши причини поразки у втомі команди: "У нас 13-14 гравців і не варто себе обманювати. Я не розлючений, але дивлюся на речі реально. Ми добре виступили проти Кальярі та Лаціо, але ці гравці не звикли грати через 3 дні, у них ніколи такого не було. Цього разу ми змушені були заплатити ціну. Шахов гарно увійшов у гру. Ця команда може обіграти кожного і програти будь-кому. У неділю в нас фінал з Дженоа (Лечче не вистачає мінімуму, щоб піднятися на рятівну сходинку, яка відділяє від зони вильоту, – прим. "Футбол 24"), а потім ще 4 матчі. Переконаний, що ми вразимо багатьох, незважаючи на всі проблеми".

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Маленький брак (13% у його 15 ТТД) і вбивча ефективність (гол після єдиного удару, виграв обидва єдиноборства та відбір, в яких брав участь) – український хавбек удостоївся найвищого балу в Лечче, хоча зіграв лише 18 хвилин. Вийшов замість єдиного форварда, але баражував по правому флангу і всьому полю. Статистичний портал Football Critic оцінив Шахова навіть вище (7,0) за суперзірку Фіорентини Франка Рібері (6,4). Євгена випередили лише автори голів Віоли Кєза, Кутроне та Геззаль. SofaScore видав найкращий бал сезону (7,4, хоча середній по сезону лише 6,61). Серед партнерів по Лечче рівних не було і близько. Аналогічно лідером у команді визнали нашого футболіста Whoscored (7,3) і FotMob (7,1).

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Італійська преса поскупилася на похвали гравцям команди, яка зіграла жахливо як колектив проти суперника, що не програє ось уже 4 тури поспіль. Однак Шахов і тут лідер як мінімум серед польових гравців, із середнім балом 6. Можливо, лише воротар Габріель отримав більше визнання. Так, авторитетна La Gazzetta dello Sport оцінила його найвище в Лечче і натякнула, що час повертатись в основу: "Шахов на полі лише кілька хвилин, однак показав свою цінність, забивши гол з прекрасним дотиком. А чи не міг він вийти з перших хвилин?"

Деякі видання звертають увагу, що Фіорентина стала щасливою вже для 5-х футболістів, які відкрили лік забитим за сезон голам у матчах проти неї. Окрім українця, Віола "охрестила" в цьому сезоні Бонаццолі, Леау, Ді Карміне та Мулдура. Лише воротар Габріель, Шахов та інший резервіст Браян Вера уникли катастрофи, пише TuttoMercatoWeb. Цікавими в контексті колумбійського джокера були слова Ліверані. Мовляв, "Серію А Вера бачив тільки по телевізору". Українця похвалили за гол хорошої якості, який дозволив принаймні зробити поразку хоч трохи менш безнадійною.

Для фанатів Лечче гол екс-гравця Дніпра став несподіванкою. "Забив Шахов, а це означає, що ми зовсім дійшли до відчаю", – жартують про невтішні справи команди її тіфозі. Інший вболівальник перекрутив прізвище нашого гравця, але відзначив його чесноту: "Скаков і Вера хоча б показали, що мають гідність". Якщо хтось і врятував свою репутацію, то це саме Євген, у цьому фанати досягли згоди. Принаймні ніхто не міг закинути йому відсутність бажання, якості чи ефективності, чого так не вистачало більшості його партнерів, особливо тим, кого звикли вважати лідерами.

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