Аталанта знает об интересе Ювентуса к Копмейнерсу, но ожидает заработать на трансфере хавбека около 60 млн евро, сообщает Calciomercato.

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Для этого "Старая синьора" должна продать сразу трех своих игроков: Матиаса Суле, Сэмюэла Илинга-Джуниора и Мойзе Кина. Первый пользуется немалым интересом в АПЛ и Серии А, а трансфер аргентинца может обогатить Юве минимум на 35 млн евро. Илинг-Джуниор оценивается в сумму от 15 до 20 млн евро, а Кина – в 25 млн.

К слову, Копмейнерс провел 36 матчей за Аталанту в этом сезоне, в которых отметился 13 голами и 4 ассистами. Transfermarkt оценивает Тёна в 40 млн евро.

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