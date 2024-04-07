Фрозиноне расписал ничью с Болоньей, упустив шанс покинуть зону вылета
В рамках программы дня в 31-м туре итальянской Серии А 2023/24 запланировано несколько матчей. Отчёет о них них читайте на "Футбол 24".
Чемпионат Италии 2023/24, 31-й тур
Фрозиноне – Болонья – 0:0
Монца – Наполи – начало в 16:00
Верона – Дженоа – начало в 19:00
Кальяри – Аталанта – начало в 19:00
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Фрозиноне открывал программу дня домашним матчем против Болоньи. Гости выглядели значительно острее, наиграв на 1,85 ожидаемых против 0,35 у соперника, однако голов болельщики так и не увидели. Поединок завершился нулевой ничьей.
Таким образом, "россоблу" хоть и остались в зоне ЛЧ, но подпустили Рому на расстояние трёх очков. Фрозиноне же не сумел покинуть зону вылета, держась в одном зачётном балле от спасительной 17-й позиции.
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