В рамках программы дня в 31-м туре итальянской Серии А 2023/24 запланировано несколько матчей. Отчёет о них них читайте на "Футбол 24".

Чемпионат Италии 2023/24, 31-й тур

Фрозиноне – Болонья – 0:0

Монца – Наполи – начало в 16:00

Верона – Дженоа – начало в 19:00

Кальяри – Аталанта – начало в 19:00

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Фрозиноне открывал программу дня домашним матчем против Болоньи. Гости выглядели значительно острее, наиграв на 1,85 ожидаемых против 0,35 у соперника, однако голов болельщики так и не увидели. Поединок завершился нулевой ничьей.

Таким образом, "россоблу" хоть и остались в зоне ЛЧ, но подпустили Рому на расстояние трёх очков. Фрозиноне же не сумел покинуть зону вылета, держась в одном зачётном балле от спасительной 17-й позиции.

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